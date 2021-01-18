Samsung Galaxy S21 İncelemesi

Beklendiği gibi, dünya çapında lider akıllı telefon üreticisi olmaya devam eden Samsung, bugün Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra gibi yeni nesil Galaxy S serisi telefonlarını resmi olarak piyasaya sürdü.

Samsung Galaxy S21 Özellikleri

Samsung Galaxy S21 6,2 inç ekrana sahipken, Plus modeli 6,7 inç ekrana sahip. Şirket, ekran çözünürlüğünü QHD + ‘dan Full HD +’ ya düşürdü, ancak yine de dinamik olarak ayarlanabilen 120Hz yenileme hızı sunuyor. Diğer premium amiral gemisi telefonlarının çoğu gibi, bu da bir ekran içi parmak izi sensörüyle birlikte geliyor ve şirket, yakın zamanda duyurulan Qualcomm’un yeni 3D Sonic Sensor Gen 2’yi kullanmayı tercih etti.

Dahili olarak, cihazlar, kullanılabilirlik bölgesine bağlı olarak Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti veya yakın zamanda duyurulan Samsung Exynos 2100 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Bu modellerin her birindeki en üst düzey varyant, önceki modelde 12 GB yerine 8 GB RAM ile geliyor.

S21 Plus ve S21 Ultra’nın aksine, standart Galaxy S21 alüminyum değil polikarbonat bir arka yüze sahiptir. Ultra geniş bant radyo desteği de olmadığından, küçük modeli yeni piyasaya sürülen Galaxy SmartTag ile uyumsuz hale getiriyor. Kamera sistemine gelince, şirketin burada pek değişmediği görülüyor. Hem Galaxy S21 hem de S21 Plus, 12 MP geniş açılı lens, 12 MP ultra geniş sensör ve 64 MP telefoto lens ile birlikte gelir. Cihazların ön tarafında, özçekimler ve görüntülü arama yapmak için 10 MP’lik bir snapper bulunur. Donanım büyük ölçüde değişmeden kalırken, Güney Koreli dev, video için çekim sırasında lensler arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran yeni bir “Yönetmen Görünümü” modu olan 30x “Space Zoom” modu da dahil olmak üzere yazılım tarafında bazı iyileştirmeler yaptı. ve Samsung’un “Tek Çekim” moduna eklemeler.

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