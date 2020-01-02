Samsung Galaxy Tab A4s Temel Özellikleri FCC Sertifikası İle Sızdırıldı

Samsung’un Galaxy Tab A4s olarak bilinen yeni bir tablet üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Tablet FCC sertifikası aldı, bu da yakında başlatılabileceği anlamına geliyor.

SM-T307U model numarasına sahip olan Samsung tablet, Galaxy Tab A4s takma adıyla tespit edildi, ilk olarak geçen hafta Bluetooth Özel İlgi Grubu (SIG) sertifikası sırasında görüldü. Cihaz son zamanlarda Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikası sırasında radarda göründü. Bu sefer tabletin pil kapasitesi, bağlantı seçenekleri ve genel boyutlar gibi birkaç önemli özelliği ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Tab A4s Özellikleri

FCC listesinden de anlaşılacağı gibi, Samsung Galaxy Tab A4s 8.39 inç ekrana sahip. Cihaz çapraz olarak 201.9 x 124.4 mm (uzunluk x genişlik) ve 237.1 mm boyutlarındadır. Cihaz, 15W hızlı şarj desteğine sahip 4.860 mAh Li-ion pilden güç çekiyor. Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, Wi-Fi a / b / g / n / ac, GPS, ANT +, LTE ve WCDMA bulunur.

Samsung Galaxy Tab A4s Teknik Özellikler

Eski haberlerde Sammobile Kasım ayında SM-T307U’nun 2,4 GHz ve 5,0 GHz Wi-Fi ağlarını desteklediğini ve Android 9.0 Pie’da çalıştığını bildirdi. Cihaz hücresel bağlantıyı destekler ve başlangıçta sadece kahverengi renkte bulunur. Cihazın bir Exynos işlemci tarafından desteklenmesi ve 32GB yerel depolama özelliğine sahip olması bekleniyor. Orta sınıf spesifikasyonlarına göre, Tab A4’ler büyük olasılıkla bir bütçe teklifi olacaktır.

Galaxy Tab A4’lerle ilgili ek bilgiler, yayınlandığı tarihte kullanılamaz. Söylentilere inanılırsa, Samsung Tab A4’leri Şubat ayında Galaxy S11 / S20 serisinin yanında başlatabilir. Samsung, Galaxy Tab A4’leri küresel olarak başlatabilir veya satışları belirli pazarlara sınırlayabilir. Şimdi söylemek için henüz çok erken. En son güncellemeler ve gelişmeler için bu alanı izleyin.