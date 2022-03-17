SEO ile Satışlarınızı Artırabileceğinizi Biliyor Muydunuz?

Dijitalin gelişmesi, çeşitli platformların hayatımıza girmesi ile pazarlama türlerinde de gelişmeler yaşanmaktadır. Dijital pazarlama olarak adlandırdığımız pazarlama türünün de alt kanalları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de SEO’dur. SEO ile web sitenize çekeceğiniz organik kullanıcılar, potansiyel müşteri olacağı için SEO ile artacak olan trafiğiniz sonucunda kazançlarınızı da artırabilirsiniz.

SEO(Search Engine Optimization) Nedir?

Öncelikle dilerseniz SEO’dan başlayalım… SEO, Search Engine Optimization kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Search Engine Optimization ise Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelmektedir. Web siteleri, arama motorlarında hedefledikleri anahtar kelimelerde üst sıralarda yer almak, organik trafiğini artırmak istiyor ise web sitesini optimize etmesi gerekmektedir. İşte yapılan bu optimize işlemlerinin hepsine de SEO denmektedir.

Bildiğiniz üzere çok fazla arama motoru bulunmaktadır ancak neredeyse sadece Google kullanımdadır. Bu durumda da web sitemiz çok niche bir sektör değil ise web sitemize girecek kullanıcıları Google’dan çekmemiz gerekiyor, bu noktada da SEO’yu Google’ı baz alarak uygulamamız gerekiyor. Her arama motoru aşağı yukarı aynı mantıkta çalışır ancak hepsinin kendisine özgü olarak algoritması bulunmaktadır. Bu sebepten ötürü, hedeflenen arama motoruna özel olarak SEO uygulamak gerekmektedir.

SEO ile Satışlarımı Nasıl Artırabilirim?

Öncelike tabi ki web sitenizin satışa odaklı bir web sitesi olması gerekmektedir ve SEO Hizmeti alacağınızı varsayarak yazımıza devam edeceğiz. SEOPix gibi başarılı bir SEO ajansı ile çalışmanız sonucunda, web sitenize çok daha fazla ilgili kullanıcının arama motoru vasıtasıyla gireceğini düşünürsek satışlarınızın artabileceğini öngörebiliyoruz. Bundan dolayı SEO hizmeti almanız ya da kendiniz bu tarz becerileriniz var ise SEO uygulamanız, size katkı sağlayacaktır.

Tabi buradaki faktörler aslında sektörünüzle de alakalı olarak değişmektedir. Google Ads ile de satış sağlayabilirsiniz ancak burada sürekli olarak para hacamanız gerekmektedir. SEO ile almış olduğunuz hizmet sonucunda, sıralamanızı kaybetmeniz o kadar hızlı olmayacaktır. Ads tarafında parayı kestiğiniz anda yoksunuz, SEO’da hizmeti kestiğiniz anda halen daha varsınız. Bundan dolayı düşündüğümüz zaman maliyet açısından SEO kazandırıyor ise hem SEO hem de Google Ads ile çalışılabilir. Ancak tekrardan vurguluyorum; tamamen sektöre bağlı olarak durumlar değişmekte ve burada hangi taraf ile çalışılacağına belli başlı testlerin ardından dijital pazarlama ajansınız kararı vermelidir.

SEO Hizmetini kestiğiniz anda sıralamadan düşmezsiniz ancak sektörünüz ne kadar rekabetli ise bu süreç daha da hızlanacaktır. SEO, süreklilik isteyen bir optimizasyondur. Bundan dolayı SEO hizmeti aldıysanız ve memnunsanız, size de getirisi var ise bunu kesinlikle kesmemenizi öneririz. Böylece Google’da üst sıralardaki yerinizi mümkün olduğunca korumuş olur ve satışlarınızda da düşüş yaşamazsınız.

Kurumsal SEO Hizmeti Nasıl Alınır?

Kurumsal SEO hizmeti alabilmek için ekstra özelliklere sahip olmanız gerekmiyor. Bir projeniz ve bu projenizin Google’da üst sıralarda yer almasından dolayı kazançlı olmanız yeterlidir. Bu durumda bir SEO ajansından hizmet alarak, web sitenizi yukarıya taşıyabilir ve hedeflerine ulaşabilirsiniz!

Öncelikle iyi bir araştırma ile birbiri ile karşılaştırmanız için birkaç SEO hizmeti sunan dijital pazarlama ajansı bulmanız gerekmektedir. SEO hizmeti alırken dikkat etmeniz gereken en büyük önceliğiniz ajansın size karşı dürüst olmasıdır. Bir hizmet sağlayan dürüst değil ise maalesef ki başarı şansınız da o derece düşük olacaktır. SEO ajansınızı seçerken o ajans hakkındaki yorumları, ajansın referanslarını dikkate almanızı öneririz. Böylece olumsuz bir süreç yaşamanızın ihtimalini minimize edebilirsiniz.

Sizlere SEOPix olarak bizden teklif almadan başka ajanslar ile çalışmamanız için çağrıda bulunuyoruz. SEOPix, genç, dinamik ekibi ve güçlü referansları ile sitenizi Google’da üst sıraya taşımak için var! Sizler de üst sıralarda yer almak ve satışlarınızı artırmak istiyorsanız SEOPix.net üzerinden bizlere ulaşabilir ve teklif alabilirsiniz!