Shaun Fosmark Ryzen 9 3900X İşlemcisinin Sınırlarını Zorladı!

Shaun Fosmark, AMD’nin 12 çekirdek işlemcisi Ryzen 9 3900X’i 5.62 GHZ hıza zorladı. Intelin i9-9920X 12 çekirdekli işlemcisini yenerek dünya rekoru talep etti.

Shaun Fosmark işte böyle duyurdu;

3900x @ 5.62ghz just took the Wprime 1024m 12c world record from the 7920X @ 5.95ghz.

This may help confirm the accusation that zen 2 actually has higher IPC?https://t.co/BUOAmvqKQw

— Shaun Fosmark (@ShaunFosmark) December 14, 2019