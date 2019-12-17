Shaun Fosmark Ryzen 9 3900X İşlemcisinin Sınırlarını Zorladı!

Shaun Fosmark, AMD’nin 12 çekirdek işlemcisi Ryzen 9 3900X’i 5.62 GHZ hıza zorladı. Intelin i9-9920X 12 çekirdekli işlemcisini yenerek dünya rekoru talep etti.

Shaun Fosmark işte böyle duyurdu;

3900x @ 5.62ghz just took the Wprime 1024m 12c world record from the 7920X @ 5.95ghz. This may help confirm the accusation that zen 2 actually has higher IPC?https://t.co/BUOAmvqKQw — Shaun Fosmark (@ShaunFosmark) December 14, 2019

Intel güç mü kaybediyor?

Aslında tam olarak güç kaybediyor diyemeyiz ama Ryzen mimarisi çıktıktan sonra intel için işler epey bir zorlaştı. Üst segmente halen hitap edebiliyor ama iş fiyat/performans’a geldiği zaman pazar yerlerini bir bir kaybetmeye başladı. Aşırtma sağlanan Ryzen 9 3900X işlemcisi 500 dolar bandında satış yapılırken, intelin 12 çekirdek işlemcisi 9920X 1100-1200 dolar bandında satılıyor. Satış fiyatlarına bakarsak %60 civarı fazla ödeme söz konusudur. Özellikle ülkemiz de doların yüksek olduğunu düşünecek olursak 9920X 6-7 bin TL civarına satılırken, 3900X 3.5 ve 4 bin TL bandında hareket ediyor. Dolayısı ile ülkemizde AMD tarafına yönelme de sayı hayli bir artmıştır.

Ryzen 9 3900X nasıl bu kadar yüksek hıza çıkabildi?

Ryzen 9 3900X normal kullanıcıya 3.8 GHZ hızında kararlı bir şekilde çalışabiliyor. Maksimum frekans olarak 4.6 GHZ’e kadar çıkartılabiliyor. Fosmark bunların da ötesine geçerek hızı 5.62 GHZ’e kadar çıkartıp kararlı bir şekilde kullanıp intelin çipini geride bırakmıştır. Resimde görebileceğiniz üzere sıvı azot soğutucusu kullanarak bu işlemi başarmıştır. Intel genel saat hızına sahip olsa da son yapılan hız aşırtma sonuçlarına bakacak olursa artık IPC liderinin olmadığını aynı zaman da ZEN2 mimarisinin artık Intelin eskide kalmış Sylake mimarisinin ve bir kaç özellik ile birlikte üstlendiğini görüyoruz.

1080P çözünürlükte Intel halen üstün mü?

Bana soracak olursanız son çıkan işlemciler ile birlikte artık 1080P performansının üstüne çıkan Ryzen mimarisini görebiliyoruz. Ayrıca tek çekirdek performansını da oldukça geliştirmiştir ve bir çok alanda Intelin üstünde yer almayı başarmıştır. AMD’nin fiyat / performans tutumu sektör de artık lider konumuna getirmeyi başardı. Aynı zamanda VEGA işlemcileri ile bir çok oyunda grafik kartı gerekmeden çok rahat bir şekilde oyun oynamanızı ve işlem yapabilmenize olanak sağlıyor.

Tavsiyeniz ne olurdu?

Ryzen mimarisi çıkana kadar hep Intel kullanmış birisiydim. Intel kullandığım zamanlar beni hiç üzmese de Ryzen mimarisine açık söylemek gerekirse tereddüt ederek geçmiştim. Ryzen mimarisine geçtikten sonra 500 TL’lik bir Ryzen işlemcisi ile belki de 1200 1300 TL’lik intel işlemcisinin aynı sınıfta olduğunu farkettim. Tabi bunların arasın da RAM, Anakart veya grafik kartı gibi etkenlerde öncü oluyordu.