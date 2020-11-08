Silinen Dosyalarınızı Veri Kurtarma ile Geri Alabilirsiniz

Teknoloji ile birlikte sanal, fiziksel birçok depolama yöntemi bulunuyor. Verilerimizi telefon ve bilgisayarlarda depoladığımız bir dönemdeyiz artık. Özel ve önemli bilgileri sakladığımız diskler bizim için oldukça önem arz ediyor. Hayati belgelerinizin bir anda yok olduğunu düşünün? Eyvah! Korkacak bir şey yok. Verilerinizi kolay bir şekilde geriye getirebileceğiniz bir yöntem sunuyoruz.

Peki veri kurtarma ile bu işi nasıl çözeceğiz? Dosyalarınızı, resimleriniz, belgelerinizi ve size dair önemli ne varsa geri getirebileceğiniz bu yöntem ile güvende olacaksınız. Veri Kurtarma yanlışlıkla silinen, hardiski bozulan veya erişilemeyen bilgileri geri getirme işlemidir.

Veri Kurtarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Bozulmuş dosyalarınızı, merkeze getirerek eski haline ve dosyalarınızı geri alabilirsiniz. Bu işlem, profesyoneller tarafından yapılmakta ve sizin yapabileceğiniz bir iş değil maalesef. Tabii ki de aracı programlar var ama %99 başarı sağlamıyor. Bu yüzden sizleri bu işin profesyonelleri olan firmaya yönlendiriyoruz.

Veri Kurtarma Nasıl Çalışır?

Bozulan bilgisayarlar, bozulan telefonlar ve daha nicesi. Bunları veri kurtarma merkezi sizlerden alıp kısa bir süre içerisinde sizlere %100 geri getirme başarısıyla geri veriyor. Çalışma sistemi ise özel cihazları sayesinde bozulan harddisklere ve cep telefonlara bağlanarak cihazınıza da zarar vermeden bu işlemleri gerçekleştiriyor.

Depolama alanlarının çok oluşu ve çeşitliliği kadar verilerin depolandığı sistemlerinin çokluğu ve çeşitliliği de dikkate alınmalı. İnternet üzerinde birçok kurtarma programı yer alsa da genellikle pek fazla işe yaramamaktadır. Verilerinizi kurtarmak isterseniz bilgisayardan indirilen bir program sayesinde bunu tam anlamıyla yapamayacağınızı söyleyebiliriz. Bu yüzden işi profesyonellere bırakmanızda fayda var. Üzerinde kurtarma çalışması yapılırken, verilerin depolandığı alan ve dosya uzantıları ile alakalı ayrı çalışma yapılmaktadır.

Bilgilerinizde güvende olacağına emin olabilirsiniz. Eğer çok değerli verileriniz var ise işi profesyonel şekilde yapılacağından endişeniz olmasın.

Kurtarma İşlemi Ne Kadar Sürüyor?

Kurtarma işlemleri o kadar uzun sürmese de, sizin verilerinizin boyutlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tam anlamıyla verilerinizi tekrardan eski haline getirebilmek için uzun bir çaba sarf edildiğini söyleyebiliriz. Türkiyenin en büyük firması ile dosyalarınız emin ellerde.

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