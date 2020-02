Sıra Takibi Yapmak Bu Kadar Zor Olamamalı! - Teknofeed.COM

Kendi internet sitemin kaçıncı sırada göründüğünü ve üzerine uğraştığım kelimelerin yararlı olup olmadığını merak ettim. Bu işlerimi kontrol etsin diye sürekli başkalarına ödeme yapmakta her ay bana düzenli masraf olmaya başladı ve şunu fark ettim karşı taraf sizin bu işlerden anlamadığınızı hissettiği an sürekli olarak anlamayacağınız teknik kelimelerle durumu günlük idare etmeye çalışıyor. Bu durumda ya gözü kapalı her duyduğuma inanıp güvenicem yada güvenilir birini bulana kadar başkalarıyla çalışıcam. Her çalıştığım kişide tekrar tekrar en baştan aynı masrafları yaptıracak.

Bu işten para geçimini sağlayan arkadaşlar yanlış anlamasın ama piyasadaki bu yalancı insanlar yüzünden herkese yalan söylüyor gözü ile bakmaya başladım. A kişisiyle çalışıyorum, “abi şunu yapalım, şuraya üye olalım, şu programı kurucam, yazı yazdıralım” diyor sürekli, tamam diyorum ne gerekiyorsa yapalım yeter ki üst sıralarda görünelim, bir süre sonra durumu soruyorum ben göremiyorum üst sıralarda sitemi diyorum, “abi gizli sekmeden gir”, “sen sürekli baktığın için eskiyi görüyorsun ben şuradan buradan bakıyorum iyi gidiyoruz” falan diyor. Sonuca bakıyorum 1 tane internetten iş alamamışım. B kişisi ile çalışayım diyorum aynı olaylar tekrar başa sarıyor, yine ben tekrar aynı masrafları yapıyorum sonuç yine aynı.

Tekrar söylüyorum tabi ki bu alanda işini düzgün yapan insanlarda var ama bu işlerden çok anlamayan benim gibi insanlar için diğer insanlarla tanışmak düzgün insanlara karşı bile bir önyargı ve heves kırılması oluşturuyor.

Ben Yapamam = Beni Kandırabilirsin Demekmiş

Bu olaylardan sonra sinirlenip kendim araştırmaya başladım. Sonuç olarak bir şeyleri öğrenmek merak ettiğin şeyi öğrenmek; Google’a girip klavye kullanabilmek demek. Tabi ki teknik bilgileri öğrenemem pratikte çok bir şey yapamam ama en azından bana yapıldığı söylenen çalışmaların ne anlama geldiğini öğrenebilirim yada bu yazı gibi benimle aynı durumda olan insanlara bloglarda fikirlerimi iletebiliyorum. Ben yapamıyorum diye anlaşıp işe başladığım herkes, işleri hep tekrar başa döndürüp aynı masrafları yaptırıyor, sonuç istediğim gibi değil diyince de bir sürü teknik şeyler sayıp kılıfına uyduruyor. En baştan da ben yapamam diyerek anlaştığım için ve bu durumu kabullendiğim için inanmak zorunda kalıyordum. Ben yapamam demeyi bıraktım, ben bilgisayarcıyım, ben yazılımcıyım, ben internetten çalışıyorum diyen bütün arkadaşlarımla da konuşup fikirlerini aldım, uygulamada hala da yardımlarını alıyorum.

İnternette bir çok sıra takip sitesi varmış. Çoğunu denedim ve kullanamadım. Türkçe olarak iki tane site var kullanabildiğim; Fixerkit ve Serptakip.

Fixerkit İle Sıra Bulmak

Siteye girdiğimde 5-6 tane hizmet karşıma çıktı. Benim amacım şimdilik sadece sıra bulucuyu kullanmaktı. Siteye üye olunca 2 haftalık ücretsiz kullanım veriyor. Sol tarafta bir menü bulunuyor, zaten kullanabileceğiniz her şeyi bu menüye basit başlıklarla yazmışlar. Sıralama takibi yap kısmından sitemi nerede takip edeceğimi (tabi ki Google) seçiyorum, sitemin başlığı, site adresimi ve rakiplerimi ekliyorum, son olarak sıralamasını görmek istediğim kelimelerimi ekliyorum ve sonuçlarımı gösteriyor.

Serptakip İle Sıra Bulmak

Sol tarafta bulunan menüden sitemi ekledim, değerleri verdi. Tekrar menüden rakip ekle kısmından rakibimi ekledim ve onun değerlerini verdi. Rakibimin sağ kısmından rakip analizine tıklayınca anahtar kelimelerdeki sıralama değerlerimizi gösterdi. Sol menüden tekrar kelime sorgulama diyerek istediğim kelimeyi sorgulattım.

Niye Fixerkit Kullanmaya Devam Ettim?

Sitelere ilk girdiğimde görünüm olarak daha profesyonel bir siteydi bu yüzden bana daha fazla güven verdi.

Sıra bulucuyu kullanırken her şeyi tek bir menüden ekledim, bütün sonuçları tek ekranda inceleyebiliyorum. Sıra takibi için ayrı, kelime sorgulamak için ayrı, rakip eklemek için ayrı yerlere tıklayıp bilgeler doldurmadım, her şey tek seferde yapılıyor.

Sonuçlarda benim kullandığım kelimeler dışında kullanabileceğim bir çok kelime önerisi vardı.

Sonuçlarda uyarılar diye bir kısım oluşturmuşlar burada inceleyebileceğim veya dikkat etmem gereken şeyleri belirtmişler.

Bilgisayarda ve telefonda görünen sıralamayı ayrı ayrı, aynı ekranda veriyor.

Sadece sitemin sırasını değil sıralama da önemli olan DA ve PA değerlerini sunuyor. (Bu değerlerin anlamını ve etkisini de Fixerkit sayesinde duyup, araştırıp öğrendim.)

Ortak çalıştığım veya bu iş için anlaştığım kişiyi alt kullanıcı olarak ekleyip ona istediğim yetkileri verebiliyorum.

Sıra bulucudan daha fazla özellik sunuyor.

Fixerkit ve Serptakip Sitelerini Kısaca Tabloda Kıyaslarsak

Fixerkit Serptakip Sıra Takibi Var Var Günlük takip Var Var Ülke seçimi Var Var Rakip analizi Var Var Kelime analizi Var Var Alexa değerleri Var Var İndex sayısı Var Var Sonuçları rapor olarak indirme Var Yok Kelime önerileri Var Yok Yararlı uyarılar Var Yok Tek ekranda tüm sonuçlar Var Yok Telefon aramaları sonuçları Var Yok Sitemden kaç kişi bahsetmiş Var Yok Alt kullanıcı ekleme Var Yok Sonuçları grafik olarak görme Var Yok

İlgili Web site: fixerkit.com