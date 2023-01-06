Şirketlerin Maddi Kaybını ERP Programları Çözüyor!

Enterprise Resource Planning kelimelerinin kısaltılması ile adını alan ERP , Türkçede “Kurumsal Kaynak Planlama” anlamına gelir. Temeli 90’lı yıllarda atılan bu sistem, ilk etapta muhasebe ve satış işlemleri için kullanılmıştır. İşletmelere hem zamandan hem de maddiyattan tasarruf sağlaması, zamanla yeni bileşenlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Günümüzde tüm işletmeler, vakıflar ve devlet kurumları, ERP Programı kullanabilen kurumlar arasındadır. Bu sistemin sağladığı başlıca avantajlar arasında öncelikle maddi katkı sayılabilir. İşletmeler; yönetim, stok takibi ve tedarik zinciri operasyonları gibi tüm faaliyetlerini tek sistem üzerinde yürütür. Ulaşılabilirliği ve iş yeri dışında kullanılması da iş verimini artırmaktadır.

ERP Ne İşe Yarar?

ERP Yazılımı , bir işletmenin işlerini yürütmek adına ihtiyaç duyduğu tüm bileşenleri tek sistem içerisinde toplar. Bu sistemler, ortaya çıktığı ilk günden bu yana gelişmeye devam ettiği için birçok işlem tek veri tabanında kullanılabilir. İş takibi, personel ve müşteri takibi gibi imkanları sunan ERP yazılımı, tüm personellerin kullanacağı şekilde tasarlanır.

Başlangıçta ERP sistemlerinin kurulmasının asıl amacı, işletmelerin kaynaklarını daha verimli ve etkin olarak kullanmasını sağlamaktı. Ancak kavramın ortaya çıktığı dönemlerde sadece üretim için kullanıldığı görülse de zamanla kullanım alanı genişledi. Zamanla iki veya daha fazla programı bir arada barındırabildiği için yazılım paketleri şeklinde geliştirilmeye başladı. Bu sayede tüm temel işlemler kendi yapısında toplandı ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirildi.

Kullanım alanlarına bakıldığında ise kurumsal kaynak planlama günümüzde son derece geniş bir kesime hitap etmektedir. Kurumsal kaynak planlamanın yaygın olarak kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

• Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler

• Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

• Vakıflar

• Hükümetler

• Diğer kurum ve kuruluşlar

Program içerisinde farklı bileşenler yer aldığı için her işletmeye özel bir ERP sistemi geliştirilmelidir. Örneğin küçük işletmeler için klasik ERP yazılımı yeterli olsa da büyük ölçekli işletmelere Teknosol VERA ERP sistemleri önerilir. Yazılım paketleri içerisinde kalite yönetimi, stok takibi gibi farklı iş yönetim süreçlerini kapsayan sistemler yer alır. Kısa bir tabirle ERP sistemlerinin ne işe yaradığı, iş fonksiyonlarını bir merkeze entegre etmek olarak açıklanabilir.

ERP Programları Maddi Kayıpları Nasıl Önler?

ERP programları, sektörel olarak değerlendirilmeli ve her sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel bir yazılım olarak geliştirilmelidir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş için stok takibi bileşenleri önemli değilken ticari işletmelerde bu özelliğin olması gerekir. Bu nedenle maddi kayıpların önlenmesi için öncelikle işletmenizin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik bir sistem geliştirilmelidir. Soluto, bu alanda kendini kanıtlayan ve beklentileri profesyonel bir şekilde karşılayan firmalar arasındadır.

Toplam verimlilik yönetimi takibi yapıldığı için işletme, öncelikle iş planlarının yönetimi net olarak görür. Zamanla iş planları daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilir ve önemli ilerlemeler kaydedilebilir. ERP programlarının sağlamış olduğu diğer avantajlar ise şunlardır:

• Gerçek zamanlı bilgiler elde edilir.

• Şirket içerisinde veri akışı ve iletişim güçlendirilir.

• Bilgi alma süreci hızlandırılır.

• Dijital bir altyapı olduğu için sadece şirket içerisinde değil, her yerden bağlantı sağlanır.

• Malzeme ihtiyacı anlık ve net olarak hesaplanır, bütçe planlaması doğru şekilde yapılır.

• Finansal hata riskinde büyük ölçüde azalma meydana gelir.

• Risk yönetimi kontrol altında tutulduğu için finansal operasyonlar hızlandırılır.

• Operasyonel maliyetler düşer, şirket karlılığında verimlilik artırılır.

• Müşteri takibi yapıldığı için müşteri ilişkileri artırılır ve uzun vadede kâr marjı yükselir.

Tüm bu avantajlar ışığında şirketler, pek çok alanda gelişme gösterir. Bu nedenle de çoğu şirket, Soluto gibi alanında uzman firmalarından ERP hizmeti alır.

Soluto ERP ile Maddi Kayıplarınızı Azaltın!

90’lı yıllarda ERP kullanılmaya başladığında şirketlerde verimliliği artırdığı gözlemlenmiş ve üzerinde geliştirme çalışmaları yapılmaya başlamıştır. Böylece, 2000’li yıllara gelindiğinde teknolojik gelişmelerle harmanlanan profesyonel yazılımlar geliştirilmiştir.

ERP programı, firmaların faaliyet alanlarına göre tasarlandığında bütçeleme süreci kısalır ve böylece finansal hatalar ortadan kalkar. Aynı zamanda ERP sistemi sayesinde personel ve müşteri takibi gibi yönetim süreçleri hata riski en az olacak şekilde yapılır. Kısacası, ERP kullanıldığında kısa süre içerisinde şirketin iş veriminin arttığı görülür ve beraberinde maddi kayıplar azalarak kar oranı artar.

Soluto, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yazılımlarla başarısını kanıtlamış ve maddi açıdan büyük avantajlar sağlayan sistemler sunarak ön plana çıkmıştır. ERP de Soluto’nun sağladığı hizmetlerden biridir. Siz de maddi kayıplarınızı azaltmak için Soluto’nun verdiği ERP hizmetinden yararlanabilirsiniz.

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