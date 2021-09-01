Başarılı Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Örnekleri

Sosyal medya müşteri hizmetleri alanında başarı sağlayan birçok sosyal medya markaları bulunmaktadır. Dünya çapında bilinirliği olan bir çok popüler marka, sosyal crm çalışmaları ve yazılımları ile potansiyel müşterilerin oluşması, marka itibarı sağlanması, müşteriyi elde tutma ve etkili iletişimin sağlanması adına geliştirmeye ve de yönetmeye destek sağlamaktadırlar.

Birçok araştırma şirketi sosyal medyayı en iyi hangi markaların kullandığını analiz ederken aynı zamanda müşteri ilişkilerinin(sosyal CRM), reklam yönetimlerinin nasıl olduğuna, marka isminin ne sıklıkla platformlarda geçtiğine vb. dikkat ederek analizlerini yapmaktadırlar. İyi bir sosyal medya müşteri ilişkisine sahip olmak sanal pazar yerlerinde hedef kitleye ulaşarak çok daha fazla satış yapılmasını da sağlayacaktır. Marka bilinirliğinin oluşması için de bu çalışmalar son derece gerekli ve de faydalı olacaktır.

Sosyal Medya Müşteri Hizmetleri

Müşteri İlişkileri Alanında Başarı Sağlayan Firmalar

Sosyal medya müşteri hizmetleri alanında başarı sağlayan firmalar denildiğinde akla ilk gelen yabancı markalardır.

İşletmenin daha hızlı bir şekilde büyümesinin yanında müşterilerle kalıcı ilişkiler kurulmasını sağlayan yabancı markalar arasında ilk sırada Netflix yer alırken ardından Coca Cola, H & M, Apple ve Samsung gibi markalar yer almaktadır. Bu tarz markalar müşterileri ile samimi ilişkiler kurmaktadır. Satış, pazarlama ve müşteri ilişkilerini yerel düşünüp, global hareket etmektedirler. Glokalizasyona uyum ise markaların yeni dünyada başarısını katlamasına yardımcı olmaktadır. Ek olarak müşteri ilişkilerinde uyguladıkları çözüm odaklı ve memnuniyet hedefli hizmet anlayışı, bu markaları bir adım daha ileri taşımaktadır.

Çok sayıda süreç sorunlarının çözülmesini hedefleyen sosyal CRM, sosyal medyayı özelleştirilmiş sosyal CRM yazılımı ile bir işletme için detaylı kayıtların tutulmasını sağlayan bütünsel anlamda mükemmel bir araç görevi görmektedir.

Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Alanında Nasıl Başarı Sağlanır?

Sosyal medya müşteri hizmetleri alanında başarı sağlamak için doğru bir marka yönetimi gerçekleştirmek ve çözüm odaklı müşteri hizmetleri sağlamak gerekmekte. Elbette sosyal medya karmaşasının önüne geçebilmek için de sosyal CRM yazılımı en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok büyük marka özelleştirilmiş sosyal CRM yazılımı kullanmayı tercih ediyor. Bunlar genel olarak tam olarak sosyal medyanın ruhuna uygun şekilde süreç yönetimi sağlamaya yoğunlaşmış teknolojik ürünlerdir.

Sosyal CRM yazılımı ve araçları seçiminde özellikleri, bulut tabanlı olup olmaması, şirket içi dağıtım, işlevsellik, kullanım kolaylığı, 3. taraf entegrasyonları ve fiyatlandırma planları gibi pek çok noktanın üzerinde durulması ve işletmenin alanına, gereksinimlerine göre karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle doğru CRM yazılımı için tüm özelliklerin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

Sektörde yer alan Sosyal CRM araçlarının her birinin kendine özgü faydaları ve nitelikleri bulunmaktadır. Kimi marka Sosyal CRM’yi kolaylaştırırken kimi markalar da kullanıcı dostu olmak, proje yönetimi gibi konularda daha destekleyici olmaktadır. Örnek olarak ConvoPLUS gibi sosyal medya yazılım araçları ile de istediğiniz sosyal medya müşteri ilişkileri yönetimlerini kolaylıkla ve hızla sağlayabilirsiniz. Öyle ki ConvoPLUS, gelişmiş raporlama seçenekleri, kriz yönetimi avantajları, farklılaştırılabilen iletişim seçenekleri, kullanıcı dostu süreç yönetimi ve tasarımı ile başarılı Sosyal CRM sonuçlarına doğrudan katkıda bulunmaktadır.

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