Sosyal Medya Yöneticiliği Nedir, Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM

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Sosyal Medya Yöneticiliği Nedir, Nasıl Yapılır?

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Sosyal Medya Yöneticiliği Nedir, Nasıl Yapılır?
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Sosyal medya yöneticiliği, günümüzün popüler meslekleri arasındadır. Bu mesleği icra eden insanlar; firma, şirket ya da bireylerin sosyal medya hesaplarını yönetmeyi sorumluluk edinmektedir. Günümüzde sosyal medya platformları yalnızca sosyalleşme amacıyla kullanılmamaktadır. Zira sosyal platformlar, etkili bir reklam ve ticaret yapmak için kullanılabilen önemli bir güçtür.

Sosyal medya yöneticiliği yapan bireyler, tek başlarına ya da bir firmaya bağlı olarak faaliyet gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra bir şirketin sosyal medya hesapları yönetilebileceği gibi kişisel hesapların da düzene sokulmasını üstlenebilirler.

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1Sosyal Medya Yöneticiliği Nasıl Yapılır?
2Sosyal Medya Yöneticisi Ne İş Yapar?
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Sosyal Medya Yöneticiliği Nasıl Yapılır?

Sosyal medya yöneticiliği, dışarıdan kolay gibi görünse de herkesin yapamayacağı kadar zor bir meslektir. Zira bu pozisyonda çalışmak üzere alınacak bireylerin pek çok alanda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bilgisayar kullanımı, etkin reklam yapma, grup çalışmasına yatkın olma ve 7 gün 24 saat aktif olma gibi farklı talepleri yerine getirmek gerekmektedir.

Sosyal medya yönetimi yapmak isteyen bireylerin pek çok farklı görevleri de bulunmaktadır. Ancak bu konu hakkında net olarak bir bilgi vermek yanış olacaktır. Çünkü her firma ya da her bireyin sosyal medya yöneticisinden talep edeceği işler aynı olmayabilmektedir. Ancak temele bakıldığı zaman sosyal medya hesaplarının kontrolü tamamen bu işlemi yapacak bireylerin elinde olmaktadır.

Sosyal Medya Yöneticisi Ne İş Yapar?

Sosyal medya yönetimi, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Günümüzün en önemli mesleklerinden olan sosyal medya yöneticiliğini yapanların üstlendiği sorumluluklar şu şekildedir:

  • Bağlı olduğu kişi ya da şirketin tüm sosyal medya hesaplarını kontrol eder.
  • Yapılacak paylaşımları ve paylaşımların altına eklenecek yazıları önceden planlar.
  • Sosyal medya hesaplarını amacına uygun hale getirir.
  • Rakip sosyal medya hesaplarını analiz ederek firmanın gelişimine katkıda bulunur.
  • Bağlı olarak çalışılan kurum veya kişinin istekleri doğrultusunda gelen mesajları kontrol eder ve yanıt verir.
  • Firmanın stratejileri doğrultusunda alınan kararları kuralına uygun şekilde sosyal medyaya aktararak hedef kitleyi bilgilendirir.

Sosyal medya yönetimi, bir hobide ziyade ciddi bir iştir. Zira günümüzde sosyal medyanın gücü yadsınamayacak kadar fazladır.

Bir önceki yazımız olan Instagram’dan DM Alımı Nasıl Kapatılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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