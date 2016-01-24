Sosyal medyada marka hesabı yönetirken nelere dikkat edilmeli ?

Markalar, sosyal medyayı hem ürün ve hizmetlerini duyurmak için, hem de müşteri ilişkileri yönetimini sağlamak için kullanıyor. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için, size bir kaç önerimiz var.

Markalar, sosyal medyayı hem ürün ve hizmetlerini duyurmak için, hem de müşteri ilişkileri yönetimini sağlamak için kullanıyor. Müşteri ilişkilerini dijital bir platformdan sağlamak, iletişimi farklı mecralarda kurmak birçok avantaj sağladığı gibi, belli hatalara düşüldüğü takdirde zararlar da doğurabilir. Sosyal medya hizmetleri sunan Crovu, markaların sosyal medyada en çok dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Bulunduğunuz platformun diline uygun bir iletişim

Bir sosyal medya kullanıcısının üye olduğu ve içerik ürettiği belki de 5-6 tane mecra vardır. Ancak tüm mecralar, kendine has bir kullanıcı kitlesine sahip, kendisine has bir iletişim diline sahiptir. Bir sosyal medya platformunda kullandığınız dil, kitle tarafından uygun görülürken, diğerinde aynı ifade ‘ciddi’ görülebilir ya da ‘ciddiyetten uzak’ görünebilir. Bu nedenle, ilk yapılması gereken mecranın dinamiklerini bilmek ve ona göre bir strateji belirlemektir.

Reklam stratejinizi belirlerken, hedef kitlenizi iyi belirleyin

Markalar, sosyal medyada reklam modeli belirlerken kimi zaman çok lokal, kimi zaman çok fazla genel kitleye hitap eden, yani mass kitleye dönük sponsorlu içerikler hazırlıyorlar. Sosyal medya reklamlarında dikkat edilmesi gereken ilk konu, bütçenin optimize kullanılması olduğundan, etkili reklam için çaba sarf edilmelidir. İdeal bir hedef kitle, ideal bir metin ve ideal bir reklam modeli ile ‘sonuç verebilir’. Instagram’da bu bazen gönderi reklamı, bazen hikaye reklamıdır. Twitter’da hashtag olmak her zaman iyi sonuç vermez, bazen de influencer kullanıcılar ile çalışıp ‘viral reklam’ vermeniz gerekir.

Takipçi sayınız ne durumda?

Twitter, Instagram, Facebook, Youtube ya da LinkedIn. Her nerede olursanız olun, takipçi sayınız aslında kullanıcılar tarafından apaçık ifade edilmese de algısal olarak ciddi bir öneme sahip. Takipçi sayısı düşük olan markalara ve kullanıcılara algı farklı iken, takipçisi yüksek olanlara da aynı şekilde farklı bir yaklaşım vardır. Sosyal medyada belli bir çizgi yakalamanın, iyi içerikleri geniş kesimlere ulaştırmanın en kilit adımlarından bir tanesi edindiğiniz takipçiler ya da abonelerdir. Uzun vadede reklam harcamalarınızın da azalmasına neden olacak takipçi kitlenizi, kısa sürede ve en pratik şekilde yükseltmelisiniz.

Crovu, sosyal medya takipçisi konusunda kurumsal ölçekte güven duyulan bir marka. Instagram takipçisi, Youtube abonesi bulabilir, Twitter’da takipçi kazanıp tweetlerinizin yüksek sayıda retweet ve beğeni almasını sağlayabilirsiniz.

Güvenilir ve hızlı bir şekilde sosyal medya takipçi hizmeti sunulan Crovu ile, birçok avantaj edineceksiniz:

Takipçi sayınız artınca, sosyal medya erişimleriniz de artacak

Organik erişiminiz yüksekken, daha az reklam harcamasına ihtiyaç duyacaksınız

Ürün ve hizmet tanıtımlarınız, daha çok kişiye ulaşacak, dolayısı ile daha çok talep alacak, sipariş alacak ve satış yapacaksınız!

Takipçi artış hızınız, eskiye nazaran daha yüksek olacak ve marka algınız, sosyal medyada daha ciddi bir şekilde yer bulacak.

Detaylı bilgi için https://crovu.co/instagram-begeni-satin-al/ adresini ziyaret edebilirsiniz.