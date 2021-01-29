Sporcularda Karbonhidratları Son Derece Önemli - Teknofeed.COM

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Sporcularda Karbonhidratları Son Derece Önemli

Sporcularda Karbonhidratları Son Derece Önemli

admin
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Sporcularda Karbonhidratları Son Derece Önemli
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Bir olasılık 3-4 öğün olmasa bile en azından saat planlamalarının hep bununla eş güdümlü olması gerekiyor. Biz, sporcularda karbonhidratları son derece istiyoruz özellikle maç günü ya da maçtan önceki gün yaptığımız protokollerde. Ancak şu vakit zarfında birazcık daha bu tarz şeyleri kısıtlayıp, birazcık daha sebze-meyve çoğunluklu detaylar bahis yazılımı adresinde beslenmelerini istiyoruz. Bu hem bağışıklık hem de kas kütlelerini güvenliğini sağlamak amacıyla sporcular adına son derece daha iyi olacaktır. Bu vakitte proteinler ön plana çıkıyor. Omega 3’ün zenginliği son derece önemli.

Şu sebeple Omega 3 bünye amacıyla son derece önemli bir bileşim. Bu da balıkta daha son derece de var. Bitkisel proteinlerde de haftanın iki günü mercimek, kuru bakla benzer şekilde besinlere yer verebilirler. Bu vakitte yine çinko benzer şekilde e vitamini benzer şekilde birtakım yapılar da ön plana çıkıyor. Bunlar yinele anlamda yağlı kuru yemişlerde var. Ancak bu kavrulmamış ve tuzsuz olması gerekiyor. Ceviz, badem benzer şekilde kuru yemişleri de günlük 30 gram mutlaka ara öğünlerinde almaları gerekiyor. Bu vakitte son derece ilgi etmeleri gereksinim duyulan şey tabaklarının büyük bölümünü sebze ve meyvelerle doldurmaları gerekiyor. Burada da meyve sularını son derece de önemsiyoruz.

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Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.

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