SSD’ler bilgisayarlarımız da performansı arttırmak için kullandığımız önemli cihazlardır. Bir çok kullanıcı yeni bir laptop almak yerine SSD kullanmayı tercih ediyor. Zor zamanlarda imdadımıza yetişen bu teknoloji harikası ile ekonomik açıdan büyük oranda tasarruf etmiş oluyoruz.

SSD Verimi Nasıl Kontrol Edilir?

SSD konusunda en çok araştırılan konulardan birisi ise bu hassas cihazların verimini nasıl koruyacağımızdır. Bu yazımızda bir takım verileri inceleyerek SSD sağlığını nasıl takip edebileceğimizi hep beraber göreceğiz. SSD’leri çok zorladığınızda ve limitleri aştığınızda SSD sağlığının tamamen bittiğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Söz konusu SSD sağlığı olduğunda en doğru veriyi nereden edineceğinizi sizler için derledik. İşte adım adım S.M.A.R.T. verileri ile SSD sağlığı kontrolü nasıl yapılır inceleyelim.

Sabit disk ve SSD’lerin kendi performanslarını izlemeleri için ortaya çıkarılmış olan S.M.A.R.T. sistemi, bir dizi veriden oluşuyor. Bu veriler diskin türüne göre değişiklik gösteriyor. SMART, kendi kendini İzleme, analiz ve raporlama sistemi olarak Türkçeye çevrilebilir. Bu özellik ile disk sağlığı hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek mümkün. SMART verileri her ne kadar çeşitli ve karmaşık gözükse de birçok kritik bilgiyi bizlere aktarmaktadır.

S.M.A.R.T. Verileri

Critical Warning: SSD cihazımızda herhangi bir önemli hata olup olmadığını gösteren kısımdır.

Data Units Read: Şimdiye kadar SSD’den yapılan okuma verileridir.

Data UnitsWritten: Şimdiye kadar yapılan yazma miktarını gösterir.

WarningTemperature Time: SSD, ne kadar süre uyarı seviyesinde bulunan sıcaklıkta çalıştı.

Critical Temperature Time: SSD cihazımız ne kadar süre kritik sıcaklıkta çalıştı.

WarningTemperatureThreshold: SSD’nin uyarı vereceği sıcaklıktır.

PowerCycleCount: SSD kaç kere çalıştırıldı.

Power on HoursCount: SSD bugüne kadar kaç saat açık kaldı.

UnsafeShutdownsCounts: SSD kaç defa elektrik kesintisine uğradı.

Critical TemperatureThreshold: SSD’nin kritik sıcaklık seviyesini gösterir. P5 için bu değer 81 derecedir.

GrownBadBlockCount: Bu kısma belki de en önemli SSD performans verisidir.SSD’de oluşan bozuk blok sayısını gösterir.

Total BytesWritten: SD’ye şimdiye kadar yazılan byte cinsinden veri miktarını gösterir.

Bir önceki yazımız olan Hiç İz Bırakmadan İnternette Nasıl Dolaşılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.