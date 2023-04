Binance’de Stake Etme ve Birikim Yapma: Bilmeniz Gereken Her Şey

Kripto para dünyasında spot ve vadeli işlemlerde yatırım yapanların tercih ettiği yöntemlerin başında stake geliyor. Stake etme, yüksek bir teknik bilgi gerektirmeden yatırımcıların kolayca yapabileceği işlemler içindedir. Binance’de stake etme, birikim yapma yatırımlarını riske atmadan pasif gelir kazanmak isteyenlerin tercihidir.

Peki amacınız spot ve vadeli işlemler yerine, staking ile coin kazanmaksa ne yapmalısınız? Binance borsasında stake etme, birikim (earn) kazançları konusunda bilmeniz gereken her şeyi anlattık.

Stake ne demektir?

Binance stake kazancının nasıl olduğuna gelmeden önce, stake nedir bilmek gerekiyor. Stake anlamı hisse olan bir terimdir. Stake ile, belli bir kripto para varlığını belirlenmiş süre içinde kilitler, yani bir nevi faize yatırırsınız. Süre bittiğinde ise stake kazancınızı alırsınız. Türk lirası veya ABD dolarında olduğu gibi, kripto paralarda da bir faiz kazancı vardır. Stake, her kripto para için söz konusu değildir. Bunun için coin’lerin PoS yani proof of stake modelinde olması gerekiyor. Stake gelirinin kaynağı ise, madencilikle benzerdir.

Örnek vermek gerekirse, proof of stake mutabakat modeline sahip bir blokzinciri ağında, kullanıcılar transfer veya akıllı sözleşme etkileşimi konusunda işlem ücretlerini stake yapan ağ bileşenlerine öderler. Bitcoin veya Litecoin gibi ağlarda Proof of Work modelinde, kriptografik problemleri çözen işlemci sahipleri işlem ücretiyle madencilik geliri elde ederken, Proof of Stake sistemindeyse stake yapan madenciler ödül alır. Yani, Binance stake etme yaptığınızda, kazancınız blokzinciri ağının işlerliğine katkı sağladığınız için size ödenecektir.

Binance stake birikimi çeşitleri nelerdir?

Binance borsasında, spot ve vadeli işlemlerin yanı sıra stake birimin modeli yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kripto paraların fiyatlarının volatil olduğunu düşünen ve risksiz bir yatırım tercih edenler, stake sayesinde yıllık yüzde 30’a varan oranda kripto para geliri elde edebiliyor. Binance stake konusunda bilmeniz gereken ilk terim APR’dir. APR, yıllık getiri oranı anlamına gelir ve her coin için farklıdır. 1 ve 90 günlük periyotlarla yatırım yapabileceğiniz kilitli staking modelinde APR’ye göre tercih yapabilirsiniz. Örneğin, APR oranı yüzde 30 olan bir coin’de, 1000 adet coin’i stake ederseniz, bir yılda 1300 coin sahibi olacaksınız. Fakat 1 yıl sonraki coin’in değeri de önemli bir detaydır, kimi durumda bu sürecin sonunda kar ya da zarar edebilirsiniz. Binance stake çeşitleri şu şekildedir:

● Locked (kilitli) staking: Bu stake çeşidinde, stake işlemi için ayırdığınız coin’leri kilitli süre içinde kullanamazsınız. Örneğin 90 günlük kilitli stake’de yer alan bir coin’i süresi bitmeden çektiğinizde gelir alamazsınız. Bu durum, vadesinden önce mevduatı bozmak gibidir.

● Flexible (esnek) staking: Bu modelde, stake için ayırdığınız tutarı kullanabilirsiniz. Alım satım yapabilirsiniz ancak varlıkların sürekli durması şartı yoktur. Fakat ödülleri, kilitli stake ödüllerine göre daha düşüktür.

● Defi staking: Merkeziyetsiz finans (defi) projelerinde stake yapma imkanınız vardır. Metamask veya diğer web3 cüzdanları üzerinden stake yapabilirsiniz.

Binance stake nasıl yapılır?

Kripto para borsasında, risk almadan sabit getiri elde etmek istiyorsanız öncelikle stake için bir kripto para tercih etmelisiniz.

Bunun sonrasında stake vadesini belirlemelisiniz. Onay verdiğinizde, stake geliri günlük gelmektedir. Stake için ayrılan miktar, kilitli stake bünyesindeyse alım satım yapamaz veya coin çekemezsiniz. Fakat stake kazancınız günlük yattığı için, satabilir ve kullanabilirsiniz. Stake işleminin adımları şu şekildedir.

● Binance borsasında üst menüde yer alan kazanma (earn) sekmesine gidin.

● Stake için tercih edilebilecek yöntemlerden birini seçin. Kilitli veya esnek stake tercih edebilirsiniz.

● BAND, DASH, AVAX veya SOL gibi stake için uygun coinleri inceleyin.

● APR oranına göre, stake süresi seçin. Uzun vadeli yatırımlarda APR oranı yüksektir.

● Cüzdanınızdaki varlığı stake için gönderin. Ardından işlem başlayacaktır.

● Stake sürecinde Binance, her coin için belli bir limit koyar. Örneğin, bir coin’de %50 APR oranı için, belli bir limit verilir. %30 APR oranı içinse daha yüksek bir limit olur. Stake’e yatırdığınız coin’leri, kilitli dönemde çekemezsiniz, flexible stake ise daha yüksek getiri sağlar.

