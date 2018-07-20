arama

Stranger Things 3. Sezon İçin Trailer Yayınlandı !

İlk iki sezonu ile harika başarılar elde eden Stranger Things dizi serisi, 2019 yılında 3.sezon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte ilk tanıtım videosu.
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Hepiniz Hawkins‘te neler olduğunu mutlaka merak ediyorsunuzdur, evet biliyoruz. Sizi bugün ki haberimiz mutlu eder mi bilemiyoruz fakat, hiç yoktan iyi diyerek Netflix orjinal dizisi olan, Stranger Things 3. Sezonu bölümlerine verilen isimler ve birde tanıtım olarak ufak bir video yayınlandı.

Stranger Things 3. Sezon toplamda 8 bölümden oluşacak ve yayınlanan tanıtım filminde açıklanan bölüm isimleri ise şu şekilde;

  1. SUZIE, DO YOU COPY? (Suzie, Duyabiliyor musun?)
  2. THE MALL RATS (Market Fareleri)
  3. THE CASE OF THE MISSING LIFEGUARD (Kaybolan Cankurtaran Dosyası)
  4. THE SAUNA TEST (Sauna Testi)
  5. THE SOURCE (Kaynak)
  6. THE BIRTHDAY (Doğum Günü)
  7. THE BITE (Isırık)
  8. THE BATTLE OF STARCOURT (Starcourt Savaşı)
ilgili içerik Beklenen Youtube Rewind 2018 Videosu Yayınlandı! Türkiye’den Kim Var ?

Tanıtım filminin sonuna baktığımızda ise “Macera, 1985 yazında devam edecek” diye bir yazı gözümüze çarpıyor. Stranger Things 3. Sezon Netflix’in de belirttiği gibi önümüzdeki yıl yayına alınacak. Fakat net olarak yayınlanma tarihi şuan için söz konusu değil.

Stranger Things 3. Sezon Tanıtımı

benzer içeriklerBENZER İÇERİKLER
Meşhur Fantastik Hikayesi Olan Netflix Dizisi Merlin İncelemesi
Netflix Türk Dizisi Hakan: Muhafız’ın Çıkış Tarihi Kesinleşti
Game of Thrones 8. Sezon Çıkış Tarihi Belli Oldu !
Jessica Biel’in Başrol Oynadığı The Sinner Dizisi İncelemesi
Gerilimin Zirve Yaptığı Netflix Filmi Bird Box Konusu ve Oyuncuları
Tepedeki Ev (The Haunting of Hill House) Netflix Dizisi 2018
HAFTANIN İÇERİĞİ
Tanınmayacak Kadar Kilo Alan Christian Bale’in Yeni Filmi: Vice
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK EN YENİ TEKNOLOJİ HABERLERİNE VE KAMPANYALARA ULAŞABİLİRSİNİZ
© Copyright 2011 - 2018 Teknoloji Haberleri: TeknoFeed