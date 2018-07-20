Stranger Things 3. Sezon İçin Trailer Yayınlandı !

Hepiniz Hawkins‘te neler olduğunu mutlaka merak ediyorsunuzdur, evet biliyoruz. Sizi bugün ki haberimiz mutlu eder mi bilemiyoruz fakat, hiç yoktan iyi diyerek Netflix orjinal dizisi olan, Stranger Things 3. Sezonu bölümlerine verilen isimler ve birde tanıtım olarak ufak bir video yayınlandı.
Stranger Things 3. Sezon toplamda 8 bölümden oluşacak ve yayınlanan tanıtım filminde açıklanan bölüm isimleri ise şu şekilde;
Tanıtım filminin sonuna baktığımızda ise “Macera, 1985 yazında devam edecek” diye bir yazı gözümüze çarpıyor. Stranger Things 3. Sezon Netflix’in de belirttiği gibi önümüzdeki yıl yayına alınacak. Fakat net olarak yayınlanma tarihi şuan için söz konusu değil.