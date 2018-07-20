Stranger Things 3. Sezon İçin Trailer Yayınlandı !

İlk iki sezonu ile harika başarılar elde eden Stranger Things dizi serisi, 2019 yılında 3.sezon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte ilk tanıtım videosu.

Hepiniz Hawkins‘te neler olduğunu mutlaka merak ediyorsunuzdur, evet biliyoruz. Sizi bugün ki haberimiz mutlu eder mi bilemiyoruz fakat, hiç yoktan iyi diyerek Netflix orjinal dizisi olan, Stranger Things 3. Sezonu bölümlerine verilen isimler ve birde tanıtım olarak ufak bir video yayınlandı.

Stranger Things 3. Sezon toplamda 8 bölümden oluşacak ve yayınlanan tanıtım filminde açıklanan bölüm isimleri ise şu şekilde;

SUZIE, DO YOU COPY? (Suzie, Duyabiliyor musun?) THE MALL RATS (Market Fareleri) THE CASE OF THE MISSING LIFEGUARD (Kaybolan Cankurtaran Dosyası) THE SAUNA TEST (Sauna Testi) THE SOURCE (Kaynak) THE BIRTHDAY (Doğum Günü) THE BITE (Isırık) THE BATTLE OF STARCOURT (Starcourt Savaşı)

Tanıtım filminin sonuna baktığımızda ise “Macera, 1985 yazında devam edecek” diye bir yazı gözümüze çarpıyor. Stranger Things 3. Sezon Netflix’in de belirttiği gibi önümüzdeki yıl yayına alınacak. Fakat net olarak yayınlanma tarihi şuan için söz konusu değil.

Stranger Things 3. Sezon Tanıtımı