Super Bowl 2019’da Avengers Endgame Fragmanı Yayınlandı

Super Bowl 2019 etkinliği kapsamında yeni bir tanıtım filmi yayınlanan Avengers Endgame detaylarına yakından bakıyoruz. Avengers Endgame 26 Nisan 2019 tarihinde vizyonda...

Yılın en ihtişamlı etkinliklerinden biri olan Super Bowl 2019 içerisinde Marvel firması, 2019 yılı içerisinde çıkış yapacak olan Avengers Endgame filmi için tanıtım filmi yayınladı.

Avengers Endgame ilk fragmanı bir kaç saniyeden oluşan karelerden ibaretti hatırlarsanız. O zamandan beri hiç bir haber alınamayan yeni Avengers filminden nihayet yeni görüntüler dün itibari ile sinemaseverlerle buluştu. Küçük bir terapi topluluğu ile perdeyi açan fragmana ilk başta Captain Amerika‘ya tanıklık ediyoruz. Sisli ve sıkıcı bir New York sokaklarında başlayan fragmanda diğer tüm karakterleri ufak tefek görmekteyiz.

Tanıtım filminin devamına baktığımızda Nebula ile birlikte bir gemiyi onarmaya çalışan Tony Stark‘a tanıklık ediyoruz. Avengers Endgame filminin bu yeni fragmanında en dikkat çeken noktalardan biri ise, Avengers karakterlerinin yukarıdan gelen bir cisme doğru bakış atması oluyor diyebiliriz. Bu ufak noktayı Captain Marvel’ın geliyor oluşunda ya da Tony Stark’ın dönüş yapmasına kadar her türlü fikir ile yorumlayabiliriz ancak şuan için net bir şey söylemem o kadar kolay değil.

Avengers Endgame 26 Nisan 2019 tarihinde tüm dünyada aynı anda beyaz perdedeki yerini alacak.

Avengers Endgame 2019 Fragmanı