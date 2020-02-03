Super Bowl'da Black Widow Fragmanı Yayınlandı - Teknofeed.COM
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Super Bowl’da Black Widow Fragmanı Yayınlandı

Super Bowl'da Black Widow Fragmanı Yayınlandı
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Marvel’in Yenilmezler serisiyle karşımıza çıkan Natasha Romanoff ya da bilinen diğer adıyla Black Widow, kendi solo filmiyle bu yıl karşımıza çıkacak. Daha önce farklı fragmanları karşımıza çıkan filmin son fragmanı Super Bowl 2020 ile karşımıza çıktı. Pazar günü gerçekleştirilen ve Amerika’da milyonlara hitap eden Super Bowl sırasında Black Widow fragmanı yayınlandı ve fragmanda Romanoff’un karanlık tarihine bakış atma imkanı yakaladık.

Black Widow Fragmanı ve Öne Çıkanlar

Black Widow Fragmanı

Black Widow Fragmanı

Kara Dul (Black Widow) ilk solo filminde tıpkı Avengers serisinde olduğu gibi Romanoff’u Scarlett Johansson canlandırıyor. Filmin yayınlanan bu fragmanında Kara Dul’un karanlık geçmişine göz atıyoruz. Eğitimi, geçmişini, yaşadıklarını kısaca Romanoff’u yakından tanıyoruz.

Fragmanda “Benim hakkımda her şeyi bilmiyorsun.” diyerek açılış yapıyor Romanoff. Ve devam ediyor “Avengers ilk ailem değildi.“.

“Bir noktada hepimiz, dünyanın sizden olmasını istedikleriniz ile kim olduğunuz arasında seçim yapmak zorundayız,” diye devam eden Romanoff’un geçmişine dair tüm detayları filmde bulabileceksiniz.

Black Widow Ne Zaman Yayınlanacak?

Black Widow – Kara Dul, 1 Mayıs 2020 tarihinde sinemalarda izleyicisiyle buluşacak. Avengers serisini sonlandıran Marvel’in bundan sonraki süreçte solo filmlere ağırlık vereceğini biliyoruz.

Bir ekleme yapacak olursak, filmde Demir Adam’ı yani Tony Stark (Robert Downey J.) görme olasılığımız sürüyor.

İşte Fragman

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=TaUFG17OvL4

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Super Bowl'da Black Widow Fragmanı Yayınlandı
Super Bowl’da Black Widow Fragmanı Yayınlandı
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