Tanınmayacak Kadar Kilo Alan Christian Bale’in Yeni Filmi: Vice

Dünyanın en iyi aktörlerinden biri olan Christian Bale'i yine harika bir rol ile tanınmayacak halde göreceğiz, ama gerçekten biz bile zor ayırt edebildik. İşte Vice filminden ilk fragman yayında.

Christian Bale yine her zaman ki gibi tanınmayacak hale büründüğü yeni filmi Vice’tan ilk fragman dün akşam yayınlandı. Bir biyografi tarzında film olacak olan Vice, ABD tarihindeki en önemli isimlerinden biri başkan yardımcısı Dick Cheney isminin hayat hikayesini ve yükselişini konu alacak.

Oscar ödüllü yönetmen Adam McKay ile çalışılacak olan Vice filminde, bakalım ne kadar başarılı bir yapım ortaya çıkarılacak. Şimdilik fragmana göz attığımızda gerçekten harika bir film geliyor diyebiliriz. Ayrıca belirtmek istediğimiz önemli bir konu daha var, Christian Bale bu önemli proje için yaklaşık 30 kiloya yakın almış durumda. Dick Cheney’e benzemek ve rolünü daha da benimsemek için bu kararı alan Bale, ne kadar önemli bir aktör olduğunu bir kez kanıtlar durumda.

Vice Filminden İlk Fragman

Christian Bale‘in başrolünde olduğu Vice filminin diğer önemli oyuncuları da şu şekilde; Amy Adams’ı Lynne Cheney, Steve Carell’i Donald Rumsfeld, Sam Rockwell’i ise George W. Bush rolünde izleyeceğiz.

Bir aksilik olmadığı sürece Vice filmi 21 Aralık 2018 tarihinde beyaz perdede olacak.