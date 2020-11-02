Ülkemizde tarımı ve hayvancılığı destekleyip geliştirmek adına yapılan ödemelerden bir tanesi de tarım destekleme ödemesidir. Çiftçilere her sene belli oranlarda ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemeler sayesinde mazot, gübre veya ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında bir miktar yardım alan kişiler tarım ile uğraşını kesmemekte ve diğer kişiler de getirilen ödenek veya kolaylıklardan dolayı tarıma özendirilmektedir.

Ülkemizde tarıma destek için verilen ödemeyi bir devlet bankası olan Ziraat bankası temin etmektedir. Birim başına düşen ödemeler değişiklik göstermektedir. Bunun dışında kişilerin ne kadar destek ödemesi alacağı resmi gazetede birim başına belirtilmiştir. Tarım destekleme ödemeleri sorgulama işlemi ise yine pek çok şekilde yapılabilir.

Tarım Destekleme Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Hemen hemen tüm çiftçilerin tarım destekleme ödemeleri almaya hakkı vardır ancak bu miktar sahip oldukları tarım ve hayvan birimi başına değişiklik göstermektedir.

Tarım destekleme ödemeleri her çitçinin birim başı hesaplamalarına göre şahsi çiftçi kartlarına yatırılmaktadır. Fakat bu kartı kullanmayan çiftçilerin ödemeleri T.C kimlik numaralarının son hanelerindeki tarihlere göre ödenmektedir. Bu düzenleme birçok çitçinin herhangi bir karışıklık olmadan destek ödemesi almasına olanak sağlanabilmektedir.

Destek ödemesi almayı bekleyen fakat kaçırdığından şüphelenen kişiler bu çekincelerden kaçınmalıdır çünkü Ziraat Bankasında hesabı olan veya Başak Kart adı verilen Ziraat bankasına bağlı çiftçi kartına sahip olan hemen herkes zamanında ödeme alabilecektir. Birden fazla kişiye yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığı için herkese ayrı ayrı bilgi verilmesi mümkün değildir fakat Başak Karta sahip olmayan ve ödemelerinin ne zaman yatacağını merak eden kişiler için tarım destekleme ödemeleri sorgulama işlemleri vardır.

Öncelikle Başak Karta sahip olmayan kişiler ödeme alamayacağını düşünmemelidir. Çiftçi olan ve aynı zamanda ÇKS sistemine kayıt olan her işçi bu ödenekten faydalanabilir. Ziraat bankası üyeliği bulunmayan kişilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre tarihlendirme yapılmış ve bu hanelere doğrudan para gönderimi yapılacaktır. Bu aşamada çiftçinin ÇKS sistemine kayıt olurken verdiği bilgileri korumuş olması son derece önemlidir.

Tarım Destekleme Ödemeleri Nasıl Sorgulanır?

Tarım destekleme ödemeleri sorgulama işlemi, bu ödemeyi Ziraat bankası yaptığı için sadece Ziraat bankası tarafından sorgulanabilmektedir. Kişiler yukarıdaki şartları sağlamasına rağmen verilen tarihte paranın kendilerine yatırılmadığını düşünüyorlar ise en yakın Ziraat bankası şubesine giderek tarım ve hayvancılık destek ödemelerinin hangi aşamada olduğunu sorgulayabilirler.

Şubeye gitmeden ödemesini almak isteyen ya da durum hakkında bilgilendirilmek isteyen kişiler yine ancak Ziraat bankasından bilgili bir kişi tarafından yönlendirilebilir. Bu durumda müşteri hizmetleri aranabilir. Durumun özetlenmesi halinde müşteri temsilcisi çiftçinin gerekli bilgilerini alacak ve ödemesinin ne aşamada olduğu, yatıp yatmadığı ya da bu ödemeyi almak için hangi şartlara sahip olması gerektiği gibi bilgileri verecektir. Tarım destekleme ödemeleri sorgulama aşamaları bu kadar kolaydır.