Tavsiye Edilen En İyi Fitness Uygulamaları - Teknofeed.COM

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkes forma girmenin ve hızla kilo vermenin yollarını araştırıyor. Android telefonlarımız bize bu konuda yardımcı olabilir mi? Tavsiye edilen en iyi fitness uygulamaları ile hızlı kilo verebilmek mümkün hale geliyor.

2019’un En İyi Fitness Uygulamaları Hangileri?

Hayatın her alanında yanımızda olan android ve ios işletim sistemine sahip akıllı telefonlarımız, kilo vermede bizim yardımcımız olacak. 2019’un en iyi fitness uygulamaları ile fitness yapabilir, sporu daha zevkli hale getirebilirsiniz. Kolayca kayıt altına alabileceğiniz spor aktivitenizle düzenli spor yapmak hayal değil. Gelin şimdi hep birlikte bu uygulamaları ve özelliklerini inceleyelim.

1- Lose It! İle Fazla Kilolardan Kurtulun!

Fitness uygulamaları arasında basit ve kullanışlı tasarımıyla dikkatleri çeken Lose It! Uygulaması kilonuzu kayıt aldında tutup, kalori hesabı yaparak hızlı kilo verebilmenize yardımcı oluyor. Öyle ki gün içinde tükettiğiniz yiyecekleri uygulamaya giriyorsunuz ve Lose It, sizin için kalori hesaplarını yapıyor.

Spor aktivitelerinizi de kaydedebileceğiniz ve günlük olarak kalori hesabını öğrenebileceğiniz Lose It, kullanışlılığıyla önerilen en iyi fitness uygulamaları listemize ilk sıradan giriş yapıyor.

2- SparkPeople Uygulaması ile Öğrenerek Kilo Verin

Eğitici bir çok zayıflama yanıtının yer aldığı SparkPeople uygulamasına, kafanıza takılan soruları sorulabiliyorsunuz. Zayıflamaya dair önemli bilgilerin yer aldığı uygulama, ayrıca motive edici müzik, bilgi ve kaynakları da beraberinde taşıyor. Zengin içerikleriyle SparkPeople uygulaması, milyonlarca kez indirilen bir uygulama.

SparkPeople, tıpkı Lose It! Uygulaması gibi kalori hesaplamalarını ve öğün planlayıcı özelliğini de taşıyor.

3- MyFitnessPal Uygulaması Adımlarınızı Sayıyor

Spor aktivitelerinizi en ince ayrıntısına kadar kaydeden MyFitnessPal uygulaması, güç içinde attığınız adımları, harcadığınız kalorileri kendiliğinden kaydediyor. Ayrıca diğer birçok uygulama ile senkronize de edilebilen MyFitnessPal uygulaması, sosyal çevrenizle paylaşabileceğiniz içerikler hazırlamananıza da olanak sağlıyor. Öyle ki sağlık ve kilo verme – zayıflama ile ilgili her türlü ipucu ve yemek tarifleri de bu uygulamada yer alıyor.

4- WeightFit ile Kilonuz Kontrol Altında!

WeightFit uygulaması, bireysel fitness uygulamaları listemizde yerini alıyor. Bu uygulama ile Vücut-Kitle endeksinizi öğrenebilir, kilonuzu günlük, haftalık ve aylık olarak takip edebilirsiniz.