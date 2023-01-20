Ebeveyn Kontrolü İçin Anlık Konum Bulma Uygulaması: Nasıl Çalışır, Nereden İndirilir?

Teknolojinin gelişimiyle, yaşamı kolaylaştıran ve çeşitli endişeleri gideren olanaklar ön plana çıkıyor. Bunların başında, konum servisleri geliyor. Sevdiklerimizin, özellikle de çocukların nerede olduğunu anlık olarak takip etmek bazen çok önemli olabilir. Özellikle çocuklarımızın nerede olduğunu gösteren ebeveyn kontrolü uygulamaları çok ilgi görüyor. Çocukların okulda ya da okul dışı etkinliklerde nerede olduğunu gösteren uygulamalar, son yıllarda çok popüler.

iPhone ve Android cihazlarda, bilinen birkaç yaygın yöntem konum bulmak için tercih ediliyor. Ancak bu özellikler, karşınızdaki kişi size konumunu takip etme izni verirse geçerli. Gerçekten konum takibinin önemli olduğu anlarda, örneğin karşınızdaki kişinin nerede olduğuna dair şüpheleriniz varsa ne yapmanız gerekir? Böyle durumlar için, gelişmiş özellikler sunan casus yazılım uygulamaları mevcut ve sadece telefon numarası girerek, bir kişinin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

Telefon konumu nasıl öğrenilir?

Telefon konumunu öğrenmek için iOS ve Android akıllı telefonlarda en yaygın kullanılan yöntem, cihazımı bul özelliğinden geçiyor. Ebeveyn kontrolü için çocuklarınızın nerede olduğunu anlık gösteren bir uygulama arıyorsanız en çok kullanılan yöntemler içinde Android Cihazımı Bul ve iPhone’umu bul geliyor.

Google Play Protect’in bir özelliği olan Cihazımı Bul, kaybolan telefonlar için kullanılıyor ancak konum takibi için de kullanılabilir. Bu uygulamayı indirdikten sonra, hangi telefonu takip etmek istiyorsanız Google Hesap bilgilerini girmeli ve konum izni vermelisiniz.

iPhone cihazlarda ise, iPhone Cihazımı Bul özelliğini kullanmak için ilk olarak iCloud’u açmalı ve cihazımı bul seçeneğine izin vermelisiniz.

Bunlara ek olarak Windows cihazımı bul gibi servisler de mevcut. Ancak bu servisler, çok kullanışlı bulunmadığı için tercih edilmiyor. Telefon numarası yazarak konum öğrenme programı bir Google, iCloud ya da Microsoft hesabının bilgilerine sahip olmadan bir kişinin nerede olduğunu gösterebiliyor.

Telefon numarasından konum öğrenme uygulaması mSpy

Ebeveyn kontrolü için çocuklarınızın nerede olduğunu öğrenme, eşinizin nerede olduğunu öğrenme ya da çalışanlarınızın o esnada nerede olduğunu öğrenme… Günlük yaşamda bu gibi ihtiyaçlar doabilir. Böyle bir durumda, ilgili kişinin hesabına girip konum izni vermek imkan dahilinde değil. Hem güvenlik hem de takip amaçlı olarak, konum takibi sunan casus yazılım programları ile yalnızca bir telefon numarası girerek bir kişinin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

Çocukların, eşinizin ya da herhangi bir kişinin nerede olduğunu gösteren program mSpy ile hem anlık hem de geçmiş konum bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. En güvenilir ve etkili konum bulma casus yazılımı olan mSpy birçok kişi tarafından kullanılıyor.

Uygulama ile anlık konum nasıl takip edilir?

İnsanların nerede olduğunu anlık olarak gösteren programın çalışma mantığı alternatiflerinden çok farklı. Kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde saklandığı uygulama, detaylı konum takibi sunuyor. Uygulama ile takip edilen telefonun o esnada nerede olduğu sinyallerden görülebiliyor. Çocuğunuz okulda mı? Eşiniz o gün fazla mesaiye mi kaldı? Çalışanlarınız gerçekten müşteri ziyaretinde mi? Anlık konum takibi uygulaması ile bu soruların yanıtlarını öğrenebilirsiniz.

mSpy uygulaması konum takibinde sadece anlık bilgiyi değil geçmiş verileri de paylaşıyor. Böylelikle, telefonun sahibinin gün içinde hangi saatte nereye gittiğini görebiliyorsunuz.

Uygulamayı kullanmak için, ilk olarak mSpy web sitesinden bir hesap oluşturmalı ve kendinize uygun planı seçmelisiniz. Takip edilen cihazlarda Play Protect olmaması gerekiyor, bunun için bu özellik varsa kapatmalısınız, aksi takdirde mSpy çalışmayacaktır.

Yüklemenin ardından tek yapmanız gereken mSpy hesabına gitmek ve hedef telefonu izlemek. Birkaç dakika içinde yüklenebilen pratik bir konum takibi programı olan mSpy, kafanızdaki tüm soru işaretlerini giderebileceğiniz bir program. Konum takibi için şarjın dolu olması ve hedef telefonun ekran kilidinin açık olması gerekiyor.

Cihazımı Bul, iPhone’umu bul gibi özellikler ya da Whatsapp’tan mevcut konumu gönderme gibi seçenekler, maalesef etkin yöntemler değil ve karşıdaki kişi tarafından anlaşılabilir. Hem ebeveyn kontrolü hem de istediğiniz diğer kişilerin kontrolü için en iyi deneyimi sunan konum takip uygulaması mSpy’ı denemelisiniz.