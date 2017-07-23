Telefonlara Taksit Dönemi Geri Geliyor !

Cep Telefonlarına 12 Taksit dönemi geri mi dönüyor ? İşte detaylar bu yazımızda...

BDDK tarafından yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni yapılan düzenlemeye göre, eğer onaylandığı takdirde 31 Ocak 2019 tarihine kadar belirli fiyatlardaki telefonlara 12 taksit yapılabilecek. İşte detaylar…

BDDK tarafından yeni yürürlüğe girmesi hazırlanan telefonlara taksit dönemi bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl tamamen kapatılmıştı. Ancak önümüzdeki günlerde tekrar hem de 12 taksit yapabilme imkanına erişebileceğiz. Yürürlüğe girecek olan taslak kapsamında 31 Ocak 2019 tarihine kadar tüm telefonlara 12 taksit yapılabilecek. Bu taksitlendirme süreçlere tamamen telefon fiyatlarına göre olacağı da not düşülmüş durumda.

31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek olan yeni düzenleme 3500 TL fiyatına kadar olan akıllı telefonlara sağlanacak. Bu fiyatın üstünde ki rakamlara ise 6 taksit yapılabilecek.

Bilgisayar ve Tablet PC’de Taksit Sayısı Değişmedi

Sıfır cep telefonu satın almayı kolaylaştırmak isteyen BDDK, bilgisayar veya tablet PC’lerle ilgili konulara el uzatmadı. Eski sistemin devam edeceği bu sektörlerde fiyat limitsiz maksimum 6 taksit yapılabilecek. Ayrıca seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarda 6 taksit sınırı 9 aya çıkarılacak.