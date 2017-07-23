arama

Telefonlara Taksit Dönemi Geri Geliyor !

Cep Telefonlarına 12 Taksit dönemi geri mi dönüyor ? İşte detaylar bu yazımızda...
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Sercan Aktay Sercan Aktay

BDDK tarafından yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni yapılan düzenlemeye göre, eğer onaylandığı takdirde 31 Ocak 2019 tarihine kadar belirli fiyatlardaki telefonlara 12 taksit yapılabilecek. İşte detaylar…

BDDK tarafından yeni yürürlüğe girmesi hazırlanan telefonlara taksit dönemi bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl tamamen kapatılmıştı. Ancak önümüzdeki günlerde tekrar hem de 12 taksit yapabilme imkanına erişebileceğiz. Yürürlüğe girecek olan taslak kapsamında 31 Ocak 2019 tarihine kadar tüm telefonlara 12 taksit yapılabilecek. Bu taksitlendirme süreçlere tamamen telefon fiyatlarına göre olacağı da not düşülmüş durumda.

31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek olan yeni düzenleme 3500 TL fiyatına kadar olan akıllı telefonlara sağlanacak. Bu fiyatın üstünde ki rakamlara ise 6 taksit yapılabilecek.

Bilgisayar ve Tablet PC’de Taksit Sayısı Değişmedi

Sıfır cep telefonu satın almayı kolaylaştırmak isteyen BDDK, bilgisayar veya tablet PC’lerle ilgili konulara el uzatmadı. Eski sistemin devam edeceği bu sektörlerde fiyat limitsiz maksimum 6 taksit yapılabilecek. Ayrıca seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarda 6 taksit sınırı 9 aya çıkarılacak.

benzer içeriklerBENZER İÇERİKLER
A101 Mağazaları Online Market İşine Girdi, İşte Detaylar
İşte Merakla Beklenen Xiaomi Mi Max 3’ün Fiyatı
Nokia 7.1 Plus Telefonu Ekim’de Tanıtılıyor! İşte Detaylar
Uzun Zamandır Beklenen Amazon Türkiye Nihayet Açıldı !
Türk Yapımı eSpor Filmi için Yeni Fragman Yayınlandı
Alibaba Trendyol’u Satın Almak İçin Tam 728 Milyon Dolar Ödedi
HAFTANIN İÇERİĞİ
Tanınmayacak Kadar Kilo Alan Christian Bale’in Yeni Filmi: Vice
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK EN YENİ TEKNOLOJİ HABERLERİNE VE KAMPANYALARA ULAŞABİLİRSİNİZ
© Copyright 2011 - 2018 Teknoloji Haberleri: TeknoFeed