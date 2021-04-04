Telegram'a WhatsApp Sohbet Geçmişini Aktarma - Teknofeed.COM
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Telegram’a WhatsApp Sohbet Geçmişini Aktarma

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Telegram’a WhatsApp Sohbet Geçmişini Aktarma
Okunuyor Telegram’a WhatsApp Sohbet Geçmişini Aktarma

Telegram’a Whatsapp sohbet geçmişini aktarma da bu kapsamda en çok araştırılan sorular arasındadır. Peki, geçmiş taşınır Mı ve aktarmak için ne yapılmalıdır?

İletişimin önem kazandığı günümüzde, dünyanın öbür ucuyla kolay bir mesajlaşmak mümkündür. Bunun için kullanılan çok sayıda aplikasyon vardır. Bunlar arasında oldukça fazla seçenek olmakla beraber, en çok kullanılanlardan bazıları Telegram ile Whatsapp’tır.

Birçok kişi bu mesajlaşma uygulamalarını ortak kullanır. Bunun en büyük nedeni, ileti gönderilmek istenen kişinin Whatsapp kullanmıyor olmasıdır. Ancak bazı durumlarda Whatsapp üzerinde yapılan bir görüşme, karşı tarafa iletilmek istenebilir.

Telegram’a WhatsApp Sohbet Geçmişini Aktarma
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1Telegram’a Whatsapp Sohbet Geçmişi Aktarılır Mı?
2Telegram’a Whatsapp Sohbet Geçmişi Nasıl Aktarılır?
3Telegram Whatsapp Sohbet Geçmişi Hangi İşletim Sistemlerinde Aktarılabilir?
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Telegram’a Whatsapp Sohbet Geçmişi Aktarılır Mı?

Whatsapp mesajlarını Telegram’a aktarma son zamanlarda en çok sorulan sorular arasındadır. Bunun farklı amaçları olmakla beraber, bu işlemi yapmak mümkündür. Nitekim Telegram tarafından yapılan bir güncelleme bunu oldukça kolay hale getiren bir özellik sunmuştur.

Ancak burada karşı tarafa iletilmesi ardından, o kişinin cihazına indirileceği için başka kişilere ulaşma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla atmadan önce emin olunmalı, doğru kişiye yollanmalıdır.

Telegram’a Whatsapp Sohbet Geçmişi Nasıl Aktarılır?

Whatsapp sohbeti dışarı aktar oldukça kolay olup, böylece Telegram’a transferi yapılabilir. Bu işlemler oldukça kolay olup, tek yapılması gereken aşağıdaki işlemlerdir;

  1. Whatsapp’a giriş yapın.
  2. Taşımak istediğiniz sohbete girin.
  3. Seçenekler ekranına gelerek, sohbeti dışarı aktar butonuna dokunun.
  4. Medyayı dâhil et veya medyasız seçeneklerinden birine dokunun.
  5. Paylaşım ekranına gelince Telegram’ı seçin.
  6. Ardından gerekli isteme göz atarak, içe aktar seçeneği kullanılır.

Ardından gerekli bilgilerin tümü, aktarılır. Dışarı aktarma da böylece tamamlanır.

Telegram Whatsapp Sohbet Geçmişi Hangi İşletim Sistemlerinde Aktarılabilir?

Günümüzde aplikasyonlar ve özellikler IOS ve Android işletim sistemlerine göre yapılır. Dolayısıyla IOS için kullanılan program, Android cihaza yüklenemez. Bu durum Telegram’a Whatsapp sohbet geçmişini aktarma da dâhildir.

Nitekim bu özellik henüz IOS işletim sistemini kullananlar için geçerlidir. Ancak bir süre sonra Android sürümüne de gelir. Eğer Android kullanıyorsanız ve seçeneği göremiyorsanız, nedeni henüz sizin için aktif olmamasıdır.

Aklınıza takılan sorular olursa, yorum kısmından sorabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Google'da Tersine Görsel Arama Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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