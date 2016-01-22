Tenis Ekipmanları Nelerdir?

Raket, tenis topu, ayakkabılar ve kıyafet kuralları spor için zorunlu bir donanımdır. Oyuncu ihtiyaçları dışında, tenis kortunun her oyuncunun oyun alanını ayırmak için bir ağa ihtiyacı vardır. Bu ekipmanı aşağıda ayrıntılı olarak bilin.

Raket

Raketler birçok alaşımdan veya tahtadan yapılabilir. Raket yapımında kullanılan ebat ve malzemelerde herhangi bir kısıtlama yoktur. Oval bir kafaya ve dar kolu raketin başı ile birleştiren, giderek genişleyen bir boğaza sahiptir.

Raketin kafası naylon, bağırsak veya sentetik bağırsak gibi çeşitli malzemelerden yapılmış tellerle sıkıca dokunmuştur. Kollar daha iyi bir kavrama için deri veya naylon ile kaplanmıştır.

Top

ITF kurallarına göre, Tenis topları sarı renkli küresel toplardır ve çapı 2,5 ile 2,625 inç arasındadır. 2 ila 21/16 oz arasındadırlar. Yarı küresel yarım kabuk yapmak için basınçlı lastik kullanılır. Daha sonra aralarında basınçlı hava ile birleştirilirler.

Küresel bilyalar parlak sarı renkli keçe ile kaplanmıştır. On yaş ve altı çocuklar farklı renkli toplarla oynuyorlar. Yavaş hareket ederler, zıplarlar. Ayrıca daha yumuşak ve daha büyüktür ve çocukların onlara vurması kolaydır.

Ağ

Bir Tenis Kortunun iki tarafını ayırmak için dikdörtgen bir ağ kullanılır. Ağ, iki ağ ucu arasındaki boşluğu kapsamalıdır. Ağ, Tenis topunun geçmesine izin vermeyecek şekilde dokunmuştur. Genellikle merkezdeki yerden yaklaşık 3 metre yüksekte bağlanır.

Bilek bantları

Oyuncuların avucunun veya raketin terlemesini önlemek için bilek bantları bileklerin etrafına giyilir. Islak kavrama, güçlü olmayabilir.

Kafa bandı

Kafa bantları, ter emmek için kullanılır. Ayrıca oyuncunun saçlarını da yüzlerinden uzaklaştırıyorlar. Kafa bandı yerine emici malzemeden yapılmış herhangi bir sıkı başlık da kullanılabilir.

Tenis ayakkabıları

Sadece koşu ayakkabısı, oyunculara yeterli yanal destek sağlamaz. Tenis ayakkabıları, oyunculara daha iyi bir denge sağlamak ve yana doğru hareket ederken kaymalarını önlemek için tasarlanmıştır. Oyuncular sahaya hızlıca girdiğinde ayakkabılar sahaya zarar vermemelidir.

Elbise

Erkekler, teri emmeyen ve oyuncuyu serin tutan polyesterden yapılmış tişörtler veya gömlekler giyerler. Dizlerini örtmeyen şortlar giyerler.

Her ne kadar kadınların rahat kıyafetler giymeleri önerilmiş olsa da, birçok Tenis şampiyonunun geç saatlerde dikkatlice tasarladıkları kıyafetlerle stil ifade etmeye çalışıyorlar. Birçok oyuncu kısa bir etekle tişört veya tişört giymeyi tercih eder.