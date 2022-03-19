Termostatik Batarya Ne Demektir ?

“Termostatik batarya” denilen ürün bir banyo bataryasıdır. Öncelikle belirtelim termostatik batarya elektrik gerektirmez. Şu anda kullandığınız banyo bataryasını kolayca bu batarya ile değiştirebilirsiniz.

Termostatik Batarya



Duş alırken en büyük sorunlardan biri suyun bir soğuk bir sıcak gelmesidir. Hassas ayarı olmayan bataryalarda kumandayı hafifçe çevirince suyun sıcaklığını sabitlemekte zorluk çekebilirsiniz.

Su ya çok soğur ya da çok sıcaklaşır. Hele ki siz duş yaparken mutfaktan yada başka bir banyodan musluk açılınca su bir anda sıcaklaşıp soğuyabilir.



Bu yetişkinler için idare edilebilir bir durum gibi gözükse de sizin duş keyfinizi veya konforunuzu yok eder.



Diğer yandan duşta ya da küvette bebeğinizi ya da küçük çocuğunuzu yıkıyorsanız işte bu ciddi bir problem haline gelebilir. Suyun bir anda soğuması bir sorun olsa da daha kötüsü sıcaklaşmasıdır. Yıkanan kişiyi haşlayabilir.







İşte termostatik bataryanın işlevi burada ortaya çıkar. Ne olursa olsun suyu sizin ayarladığınız sabit bir sıcaklıkta tutan bir sistemdir termostatik batarya. İyi bir termostatik batarya su çok soğuk ya da çok sıcak geldiğinde suyu da keser. Bu şekilde üşümeyi veya haşlanmayı engeller.



Diğer yandan bir çok bataryada sıcak su kullandığınızda batarya ısınır. Hatta kullanılan malzeme kalitesiz ise bu sıcaktan eliniz bile yanabilir. Termostatik bataryada ise su kaç derece olursa olsun batarya asla ısınmaz.



Çocuğunuz oynamasın diye ısı sabitleme güvenliği de termostatik bataryalarda bulunur. Yani çocuğunuz yanlışlıkla olsa bile kendini haşlayamaz.



Son belirtmek istediğimiz konu ise eğer termostatik banyo bataryası aldıysanız bunun montajını o markanın servisine yaptırın. Çünkü gelen servis sadece bataryayı monte etmeyecek aynı zamanda hassas ısı ayarını da yapacaktır. Bu ayarı normal bir usta yapamaz.



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