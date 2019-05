The Last of Us 2 son aşamaya geldi

The Last of Us 2, 2019’un ve son birkaç yılın en çok beklenen oyunlarından biri. Bu nedenle duyurulduğu tarihten bu yana oyun hakkında birçok spekülasyon ve iddia ortaya atılıyor. Bunlardan biri de yakın zamanda bir perakende satış zincirinin sızıntısıyla ortaya çıkan bir çıkış tarihi. Bu sızıntıya göre, The Last of Us 2’nin çıkış tarihine çok az bir süre kaldı ve oyunun yapımı son aşamasını bitirmek üzere.

The Last of Us 2‘nin yardımcı yönetmeni Anthony Newman, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada Naughty Dog‘un birçok farklı iş için eleman ilanı verdiğini, oyunun yapım sürecini hızlıca sonlandırmak istediklerini belirtti. Bu ilanlar arasında animasyon ve oyun tasarımcıları, testerlar ve yazılımcılar da bulunuyor.

Bu gelişmeler neticesinde The Last of Us 2‘nin çıkış tarihinde Uncharted 4 kadar büyük bir gecikme yaşanmayacağı söylenebilir. Yine de Naughty Dog gibi büyük bir firmanın dahi aniden birçok iş ilanı vermesi, oyunun henüz bir süre daha yapım aşamasında kalacağını gösteriyor.

Kısacası, The Last of Us 2‘nin Noel sezonundan önce çıkması beklenmese de büyük bir gecikme yaşamayacağı tahmin ediliyor. Sony, bu boşluğu Death Stranding gibi çok beklenen başka bir oyunla ya da yeni konsolu PlayStation 5 ile ilgili gelişmelerle doldurabilir.