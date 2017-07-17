Madras Yüksek Mahkemesi tarafından, Çinden yayınlanmış olan çocuk istisması videoları gerekçesiyle, başvuru yaparak Tiktok Yasağı getirilmesini istediğini bir dilekçeyle duyurdu.

Yasak Mı Geliyor?

Madras Yüksek Mahkemesi, Merkez’den Çin uygulamasının “çocuk istismarını teşvik ettiğini” iddia ederek popüler video uygulaması TikTok’u yasaklamasını istedi. Aynı konuda dilekçe duyan Madras Yüksek Mahkemesi’nin Madurai bankası, uygulamayı kullanan çocukların cinsel avcılara maruz kalmaya karşı savunmasız olduklarını söyledi. Justice N Kirubakaran ve Justice SS Sundar’dan oluşan tezgah, medyanın uygulamada yayınlanan videoları yayınlamasını da yasakladı.

“Tehlikeli yön, dil dahil olmak üzere uygunsuz içeriklerin TikTok Uygulamasında yayınlanmasıdır. Çocukların yabancılarla doğrudan temasa geçmeleri ve onlar tarafından cezbedilmeleri olasılığı vardır. Bu tür mobil uygulamalarda yer alan tehlikeleri anlamadan kullanmak, talihsiz bir durumdur. Çocuklarımıza bu uygulamaları kullandırıyoruz. ”diyen mahkeme Merkez’den TikTok’u yasaklamasını istedi.

Dilekçe, mahkemeden TikTok’tan, çocuk istismarı ve intiharları gerekçe göstererek yasaklama talebinde bulunan Madurai merkezli üst düzey avukat olan Muthu Kumar tarafından yapıldı. Bir TikTok sözcüsü Reuters’e, şirketin yerel yasalara uyma taahhüdünde bulunduğunu ve mahkemenin kararının bir kopyasını beklediğini ve bunun ardından uygun tedbiri alacağını söyledi. “Güvenli ve olumlu bir uygulama içi ortamın korunması … önceliğimizdir” dedi.

Sosyal video uygulaması, kullanıcıların kısa videolar oluşturmasına, filtreler ve özel efektler uygulamasına olanak tanır. TikTok’un Hindistan’da aylık 54 milyon aktif kullanıcısı var.

2018 yılında en çok indirilen dördüncü oyun dışı program olan Tiktok, Şubat ayında milyarlarca kez indirildi. TikTok, Pekin merkezli ByteDance Co isimli birine aittir. Her yaştan kullanıcının kullanımına açık olarak sunulan bu programun yasaklanması insanların canını sıkabilir. Bence yasaklanma yerine bir yaş sınırı koyulabilir. Yaş sınırı olduğu takdirde bu gibi sorunlarla karşılaşılmayacak ve insanların psikolojilerinin de olumsuz etkilenmeleri önlenecektir.

“Tehlikeli karakterler”

Medya raporları, rahatsız edici yorumlarla bombalanan kullanıcıların vakalarını belgelemekte, diğerlerinden özel iletişim bilgileri veya provokatif görüntüler göndermeleri istenmiştir.

Geçtiğimiz yaz Endonezya hükümeti, 170.000’den fazla insanın kıyafetleri ortaya çıkarmada dudak senkronizasyonunun çocuklar için uygun olmadığını belirten bir dilekçe imzalamasının ardından uygulamayı yasakladı.

Ancak, TikTok’un Çin’den gelen temsilcileri Jakarta’ya uçtuktan ve uygunsuz içeriği ayıklamak için daha fazla insanı işe almaya söz vermesinden sonra kalktı.

ABD’deki internet gözlemcisi Common Sense, olgun içerik ve gizlilik risklerinin birleşiminde kullanıcıların en az 16 yaşında olması gerektiğini söylüyor.