Türk Yapımı eSpor Filmi için Yeni Fragman Yayınlandı

Türkiye'nin ilk eSpor filmi özelliği taşıyacak olan İyi Oyun yapımından yeni bir fragman yayınlandı. Sizce bu film tutar mı ?

Çağımızın popüler spor kategorileri arasına oldukça hızlı bir şekilde kendisine yer bulan eSpor, Türkiye’de League of Legends ve Counter Strike oyunları ile adından oldukça söz ettirdi. Özellikle League of Legends oyunu denildiğinde binlerce oyun severe hitap eden eSpor sektörü için Türk yapımı olarak ilk film olacak nitelikte bir yapım Kasım aylarında beyaz perdeye geliyor.

İyi Oyun adı ile , diğer eSpor yapımlarının aksine belgesel tadında değil, daha çok kurgu bir hikayeyi işlemiş olan bu filmde birbirinden farklı karakterlere göz atma şansı bulacağız. Bu birbirine benzemeyen 5 oyuncu, bir araya gelerek hedefledikleri turnuvayı çabalayarak kazanacak. Baş rolde Kerem Bürsin, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı ve ünlü YouTuber Orkun Işıtmak‘ın olduğu film, eSpor tutkunlarını şimdiden heyecanlandırdı.

İşte eSpor filmi İyi Oyun Fragmanı

Çarpışma, Kosmos ve 7Yüz gibi filmler ile adından söz ettirmiş olan Umut Aral ismi İyi Oyun filminin yönetmen koltuğunda oturuyor. Filmin içerisinde olan ana karakterlerden bir tanesi Cenk, yukarıda bahsettiğimiz turnuva sayesinden kazanacağı para ödülü ile kardeşini kurtarma hikayesine de tanıklık edeceğiz. Hem aksiyon, hen drama hem de komedi tadında güzel bir film ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Türkiye’nin ilk eSpor filmi olma özelliği taşıtan İyi Oyun, 2 Kasım 2018 tarihinde vizyondaki yerini alacak. Şimdiden iyi seyirler…