Ülkemizin her bir köşesi gezip görmeye değer güzellikler sunmaktadır. Özellikle de Karadeniz Bölgesi, Türkiye gezi rotaları içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Bölgede çok sayıda doğal güzellik, tarihi yapı, yayla, tabiat parkları, plajlar bulunmaktadır. Türkiye’yi keşfetmeye başlayanlar için Karadeniz Bölgesi, ilk güzergahlar arasında yer alabilir. Bu içerikte de Karadeniz’in gezi rotaları sıralanmıştır.

Bolu – Karabük – Amasra

Karadeniz’i uçtan uca keşfetmek isteyenler için rota başlangıcı Bolu, Karabük ve Amasra şeklinde sıralanabilir. Bolu’da; Gölcük Tabiat Parkı’nı, Yedigöller’i, Abant Gölü’nü, Kartalkaya Kış Turizm Merkezi’ni gezip görebilirsiniz. Karabük’te Safranbolu Evleri’ni ve Amasra’da ise Çakraz Plajı, Bozköy Plajı, Büyük Liman Plajı, Tarlaağzı Plajı, Küçük Liman Plajı, Akkonak Çötlük Plajı Karaman Koyu gibi plajlarla birlikte; Amasra Kalesi’ni, Amasra Müzesi’ni, Çekiciler Çarşısı’nı, Tavşan Adası’nı keşfedebilirsiniz.

Sinop – Samsun – Amasya

Karadeniz gezi turları kapsamında Amasra’dan sonraki rotanız Sinop’tan devam edip Amasya’ya kadar olabilir. Sinop’ta; Aşıklar Caddesi, Karakum Plajı, Güzelyalı Plajı, Harzana Plajı, Sarıkum Gölü Plajı, Hamsilos Koyu, Gebelit Koyu gibi yerleri keşfedebilirsiniz. Samsun ziyaretiniz esnasında; Şahinkaya Kanyonu, Bandırma Vapuru Müzesi, Samsun Amazon Heykeli, Atakum Sahili gibi yerler gezi rotanızda yer alabilir. Son olarak Amasya’da ise; Yalıboyu Evleri, Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları, Amasya Kalesi, II. Bayezid Külliyesi, Şehzadeler Müzesi, Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesi, Boraboy Gölü, Yedi Kuğular Kuş Cenneti ve Aynalı Mağara gezi rotanızda yer alabilir.

Ordu – Giresun

Amasya’dan sonraki durağınız Ordu ve Giresun olabilir. Ordu’da; Kurul Kalesi, Ablak Taşı, Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi, Çaka Plajı, Ordu Kadınlar Plajı, Çınarsuyu Plajı, Çamlık Koyu, Asarkaya Kent Ormanı, Yoroz Kent Ormanı gezilecek yerler içerisindedir. Giresun’da; Kümbet Yaylası, Bektaş Yaylası, Sis Dağı Yaylası, Tabya Plajı, Emniyet Plajı, Tirebolu Plajı listenizde yer alabilir.

Trabzon – Rize – Artvin

Giresun’un ardından rotanız Trabzon’da gezilecek yaylalar olabilir. Trabzon’da; Lapazan Yaylası, Akçaabat Yaylaları, Hıdırnebi ve Kuruçam Yaylaları, Karadağ Yaylası, Pazarcık Yaylası, Sultan Murat Yaylası en güzel rotalar içerisindedir. Rize’de; Gito Yaylası, Çağrankaya Yaylası, Pokut Yaylası, Ovit Yaylası, Anzer Yaylası, Ayder Yaylası, Elevit Yaylası ve Artvin’de ise Altıparmak Tabiat Parkı, Camili Gorgit Tabiatı Koruma Alanı, Kafkasör Yaylası, Arsiyan Yaylası seçenekleriniz arasında yer alabilir.