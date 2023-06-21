Türkiye Shopify Destek İçin En Doğru Partneriniz

E-ticaret yapmak için birbirinden farklı platformlar bulunuyor. Küçük veya büyük işletme olmanız, e-ticarette yeni olup olmanız fark etmeksizin bu platformlar aracılığıyla ürünlerinizi geniş kitlelere ulaştırabiliyorsunuz.

Shopify, bu amaçla 2006 yılında kurulan e-ticaret platformudur. Kullanıcılarının çevrimiçi olarak mağaza kurarak ürünlerini sergilemeyi, satışlarını yapmalarını sağlar. Satış veya ürün kısmında satıcılar, müşterileri için özelleştirilmiş seçenekleri de tercih edebilmektedir. Bu yönüyle Shopify, diğer e-ticaret platformlarından farklı olmaktadır. Eğer ki bir ürün satışı yapma, mağaza açma gibi bir düşünceniz varsa öncelikle Shopify’in kullanımını iyi kavramanız gerekir. Daha profesyonel işleyiş adına ise sitenizin kurulumu, mağaza açılması gibi ihtiyaçlarınızda shopify ajansı desteği alabilirsiniz.

Shopify Nasıl Kullanmalısınız?

E-ticarete yeni başlıyorsanız Shopify kullanımı ilk başta zor gibi gelebilir. Ancak şüpheniz olmasın, herhangi bir site üyeliği gibi adım atarak bu işlemi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Elbette ilk adımınız site üzerinden bir üyelik işlemi gerçekleştirmek olacaktır. Shopify’da ilk 15 gün ücretsiz olarak sunulur. En azından bu süreç içerisinde sistemin işleyişini çözebilir ve ilerisi için daha doğru adımlar atabilirsiniz.

İlk adımınız sonrasında site sizlere özelleştirilebilir seçeneklerini sunar.

Site teması: Platformun sunduğu temalara Çevrimiçi Mağaza’daki temalardan ulaşabilirsiniz. Ancak farklı tema sitelerinden de indirilebilen temalar buraya aktarılabilmektedir.



Platformun sunduğu temalara Çevrimiçi Mağaza’daki temalardan ulaşabilirsiniz. Ancak farklı tema sitelerinden de indirilebilen temalar buraya aktarılabilmektedir. Satış kanalı seçimi: Sosyal medya, kendi web sayfanız veya e-ticaret siteleri gibi farklı noktalardaki satış yerlerinizi de belirleyebilirsiniz.



Sosyal medya, kendi web sayfanız veya e-ticaret siteleri gibi farklı noktalardaki satış yerlerinizi de belirleyebilirsiniz. Ödeme yöntemleri: Ödeme yöntemlerinde de; Google Pay, Shopify Payments, PayPal, Bitcoin gibi seçenekler vardır. Haricinde 3. ödeme yöntemleri tercih edilirse platform tarafından ekstra olarak yüzde 1-2 oranında değişen fazla ücret talep edilir.

Ürün ekleme: Kenar çubuğunda yer alan Ürünler kısmında ürünlerinizi, açıklama ve görselleriyle birlikte ekleyebilirsiniz.



Kenar çubuğunda yer alan Ürünler kısmında ürünlerinizi, açıklama ve görselleriyle birlikte ekleyebilirsiniz. Domain adresi ekleme: Domain alırken de mevcut bir site adresiniz varsa buraya yazabilirsiniz. Tüm işlemleri tek bir yerde toplamak adına alan adınızı transfer de edebiliyorsunuz. Ancak bir adresiniz yoksa tercih etmek istediğiniz alan adlarını kontrol ederek aralarından seçtiğinizle devam edebilirsiniz.

Tüm bu işlemlerin sonunda siteniz artık aktifleştireye hazırdır. Bu aşama sonrasında Shopify kullanımının farklı farklı seçeneklerini de görebilirsiniz. Burada da tamamen mağazanızın büyüklüğüne ve hedefinize göre bir plan seçebilirsiniz. Bu aşamada da üç farklı plan sunulur.

Temel Paket Shopify: Bu işin henüz başındaysanız, daha önce e-ticaret yapmadıysanız, yeni bir iş kuruyorsanız temel başlangıç paketi sizin için uygun olacaktır. (Aylık ücreti 29 dolar)



Bu işin henüz başındaysanız, daha önce e-ticaret yapmadıysanız, yeni bir iş kuruyorsanız temel başlangıç paketi sizin için uygun olacaktır. (Aylık ücreti 29 dolar) Standart Paket Shopify: Halihazırda bir işletmeniz varsa ve işinizi bu alana da taşımak istiyorsunuz standart paket ile donanımlı işlemler yapabilirsiniz. (Aylık ücret 79 dolar)



Halihazırda bir işletmeniz varsa ve işinizi bu alana da taşımak istiyorsunuz standart paket ile donanımlı işlemler yapabilirsiniz. (Aylık ücret 79 dolar) Shopify Advanced: Çalışan sayısının en az 2-3 olduğu büyük işletmeler için Advanced seçeneği daha gelişmiş özellikler sunar. Mağazanızı daha profesyonelce yönetebilirsiniz.

Shopify Ajansı İle Daha Profesyonel Siteler Kurun

Sitenizin kurulumu için veya hazırdaki bir sitenin aktarımında daha profesyonel bir işlem yapmak isterseniz shopify destek türkiye için anlaşmalı yardımcı firmalar ile sizlere desteğini sunar. Peki bir ajanstan Shopify kurulumu için destek almak neleri içerir.

Shopi Uzman, Shopify Partner Türkiye olarak, ülkemizdeki girişimcilere destek sağlar. Hizmetleri içerisinde yer alanlar;



Shopify Mağaza Kurulumu

Bu hizmetle birlikte premium Shopify temalarından yararlanabilirsiniz. Mağaza içi sunulanlar dışında farklı tema sitelerinden beğenilenleri de tercih edebilirsiniz. Alan adı ayarlamaları, ödeme yöntemi, e-posta ayarları, mağazanın her yönüyle kurulum ayarları, ana sayfa özelleştirmesi, hız optimizasyonu, mağazanızın SEO yapılandırılması, Google işletme kaydı yapılması, Google Merchant Center yapılandırma hizmetleri vardır. Ayrıca kurulum sonrasında telefon ve e-posta desteği de alabilmektesiniz. Teknik konularınız için e-posta bildirimleri göndermeniz gerekir.



Bu hizmetle birlikte premium Shopify temalarından yararlanabilirsiniz. Mağaza içi sunulanlar dışında farklı tema sitelerinden beğenilenleri de tercih edebilirsiniz. Alan adı ayarlamaları, ödeme yöntemi, e-posta ayarları, mağazanın her yönüyle kurulum ayarları, ana sayfa özelleştirmesi, hız optimizasyonu, mağazanızın SEO yapılandırılması, Google işletme kaydı yapılması, Google Merchant Center yapılandırma hizmetleri vardır. Ayrıca kurulum sonrasında telefon ve e-posta desteği de alabilmektesiniz. Teknik konularınız için e-posta bildirimleri göndermeniz gerekir. Shopify Reklam Danışmanlığı

Normal bir mağaza kurulumu sonrasında sayfanızın öne çıkmasına ihtiyacınız olacaktır. Reklam çalışmaları için de profesyonel bir destek almak isterseniz Shopify’a özel olarak reklam danışmanlığı alabiliyorsunuz. Bu hizmet aydan aya yenilenen bir özelliktedir. Google Ads, ürünlerin ve içeriğin reklam çalışmalarına göre hazırlanması ve aylık-haftalık raporlamalar bu hizmette yer alır.



Normal bir mağaza kurulumu sonrasında sayfanızın öne çıkmasına ihtiyacınız olacaktır. Reklam çalışmaları için de profesyonel bir destek almak isterseniz Shopify’a özel olarak reklam danışmanlığı alabiliyorsunuz. Bu hizmet aydan aya yenilenen bir özelliktedir. Google Ads, ürünlerin ve içeriğin reklam çalışmalarına göre hazırlanması ve aylık-haftalık raporlamalar bu hizmette yer alır. Shopify SEO Danışmanlığı

Sitenizin arama motoru sıralamasında üst sıralarda çıkması adına on-page ve off-page gibi SEO çalışmaları yapılır. Düzenli olarak backlink çalışması da gerçekleştirilir.



Sitenizin arama motoru sıralamasında üst sıralarda çıkması adına on-page ve off-page gibi SEO çalışmaları yapılır. Düzenli olarak backlink çalışması da gerçekleştirilir. Shopify Teknik Destek ve Bakım Hizmeti

Periyodik olarak sitenin teknik alanlarında kontroller yapılır. Yeni ürünleri ekleme, mevcut olanlarda düzenlemeler yapmak, site üzerinde acil müdahaleleri gerçekleştirmek, pazarlamaya yönelik eklentiler kurmak, bu hizmet içerisindedir.



Periyodik olarak sitenin teknik alanlarında kontroller yapılır. Yeni ürünleri ekleme, mevcut olanlarda düzenlemeler yapmak, site üzerinde acil müdahaleleri gerçekleştirmek, pazarlamaya yönelik eklentiler kurmak, bu hizmet içerisindedir. Shopify Sosyal Medya Hizmeti

Firmanızın sosyal medya kanallarında da temsilini Shopify mağaza temanızla uygun olarak gerçekleştirir. Aylık belirlenen sayıda reels ve içerik paylaşımı yapılır. Düzenli ve ilgi çekici içeriklerin paylaşımıyla hedeflenen hedef kitleye ulaşılır.

Shopify’ın yetkili partner firması olan ShopiUzman, bu başlıklar altında ihtiyacınıza göre tüm işlemleri profesyonel ekibiyle gerçekleştirmektedir. Bu işlemleri direkt olarak profesyonellerden almak emin olun ki sizi daha fark edilir kılacaktır.

Eminiz ki sosyal medya hesaplarında shopify dükkanı örneklerine denk gelmişsinizdir. İşte burada gezinmiş olduğunuz dükkanlar arasında size en profesyonel, kurumsal ve güvenilirliği veren hesaplar, alışveriş yaptıklarınız olur. Dükkanınızın sunduğu ürün çeşitliliği, sektörünüze bağlı daha kreatif bir tasarım seçmeniz, ürün fotoğraflarında da aynı yaratıcılığı kullanmanız, ancak her şeyden önce teknik olarak müşterilere daha kolay bir gezinme sunmak sizin için artı olacaktır. Shopify partner türkiye olarak ShopiUzman, ister kurulum için olsun isterseniz de kurulumu biten ancak daha da görünür olmak isteyen siteler için olsun, gerekli her türlü adımı profesyonelce atmaktadır.

Profesyonel Shopify Partner Türkiye Firması; ShopiUzman!

Profesyonel ekibi ile ShopiUzman, ürünlerini hedeflediğiniz kitleye daha kısa sürede ulaştıracaktır. En çok kullanılan mobil cihazlar ile hız optimizasyonu sağlaması, günümüz dünyasında sizin de sektörünüzde daha hızlı yol almanızı sağlayacaktır. Eğer ki yolun başında bir işletmeden de öte mevcut bir mağazanız varsa, işinize profesyonel bir bakış açısını da getirebilirsiniz. Alacağınız teknik destekler ve reklam, SEO gibi ekstra hizmetler sayesinde sosyal medya kanallarında da güvenle alışveriş yapılan adresler arasına girmiş olacaksınız. Ayrıca mağazanızın yönetiminde daha etkili olabilmek adına Shopify eğitimini de ShopiUzman ile sağlayabiliyorsunuz. Sıfırdan mağaza kurulumu veya satış sürecinde müşterilerden en fazla gelebilecek sorulara yaklaşımlar, önemli yardımcı uygulamalar gibi birçok aşamayı öğreneceksiniz. Türkiye’nin en profesyonel Shopify partner markası olan ShopiUzman ile hemen şimdi mağazanızı emin ellere teslim edebilir, e-ticarette hedeflemiş olduğunuz rakamlara çok daha kısa sürelerde çıkabilirsiniz.