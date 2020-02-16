Twitter Gelişmiş Arama Nasıl Kullanılır? - Teknofeed.COM

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden olan Twitter, son yıllarda gücünü daha da artırdı. Futbol kulüpleri, siyasiler, ünlüler, futbolcular, sinema dünyası ve hemen herkes bu sosyal ağı aktif bir şekilde kullanıyor. Diğer taraftan da Twitter’da geçmiş tweetlere ulaşmak ya da başka birinin attığı tweeti bulmak için biraz uğraşmak gerekiyor. Bunun yerine Twitter gelişmiş arama özelliğini kullanarak hızlı bir şekilde özelleştirilmiş aramayı kullanabilir ve kolaylıkla dilediğiniz bilgiyi bulabilirsiniz.

Bazen paylaşılan tüm tweetlere göz atmak yerine sadece belirli tweetleri görmek isteyebilirsiniz. Yani filtrelenmiş bilgiye ihtiyacınız olabilir. İşte bu durumda en yararlı Twitter filtrelerini kullanabilirsiniz. Twitter arama motoru aracılığıyla gelişmiş filtrelemeleri kullanmanız için sizlere vereceğimiz terimleri istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

İşte Twitter Gelişmiş Arama Filtreleri

Twitter’da gelişmiş arama yapmak için bu linki tıklayabilirsiniz. Ya da aşağıdaki operatörler aracılığıyla manuel arama yapabilirsiniz.

1- from:kullanıcı-adi

Kişinin attığı tüm tweetleri görüntülemenizi sağlar.

2- from:kullanici-adi to:kullanici-adi2

İki kullanıcı arasındaki tweetleri gösterir.

3- to:kullanici-adi -filter:youtube.com

Youtube haricinde kullanici-adi adlı kullanıcının tweetlerini gösterir.

4- youtube.com min_faves:50

En az 50 fav almış Youtube videolarını içeren tweetleri gösterir.

5- Galatasaray min_retweets:100

En az 100 rt almış “Galatasaray” içeren tweetleri gösterir.

6- #Galatasaray lang:en

İngilizce olarak atılan “#Galatasaray” içeren tweetleri gösterir.

7- Galatasaray since:2020–01–01 until:2020–02–16

Belli bir aralıkta atılan tweetleri gösterir.

8- YouTube Galatasaray OR Fatih Terim filter:links

Youtube kaynaklı “Galatasaray” ya da “Fatih Terim” içeren tweetleri gösterir.

9- #FatihTerim filter:images

Resimli olarak #FatihTerim içeren tweetleri gösterir.

10- #deprem filter:news

“#deprem” içeren haber tweetlerini gösterir.

11- #savaş filter:safe

Hassas veya yetişkin filtreli güvenli tweetleri gösterir.

12- girişim near:İstanbul within:10km

Belli bir konumdan “girişim” kelimesini içeren tweetleri gösterir.

13- Galatasaray min_faves:100

“Galatasaray” hakkında atılan ve minimum 100 fav almış twitleri gösterir.



14- to:kullanici-adi

“kullanici-adi” için gönderilen tweetleri gösterir.