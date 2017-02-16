Ubisoft Assassin’s Creed: Odyssey Sistem Gereksinimleri

Ubisoft firması tarafından yapımı yıllardır süren Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu olan Odyssey için, uzun zamandır oyuncular tarafından merakla beklenen sistem gereksinimleri açıklandı.
5 Ekim 2018 tarihinde oynanabilir halde olacak olan Ubisoft firmasının yeni oyunu Assassin’s Creed: Odyssey için 3 farklı ayarda sistem gereksinimi açıklandı. Antik Yunanistan zamanında yaşanarak oynanacak olan bu güzel oyun kısa zaman içerisinde oyuncular ile buluşacak.
Pc oyuncuları için özel olarak geliştirilen Assassin’s Creed: Odyssey sistem gereksinimlerine gelin yakından bakalım. Sadece 64 bt işletim sistemlerinde çalışacak olan yeni Assasin’s Creed oyunu sistem ihtiyaçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen tüm sistem ihtiyaçları 30 FPS ve üzeri akıcı bir oyun deneyimi sunmak için ayarlanmış durumda. Eğer ki siz 60 fps üstü ve 144 fps gibi yüksek performans almak istiyorsanız yukarıdakilerden daha da güçlü sistemlere sahip olmanızı belirtmemiz gerekecek. Şimdiden herkese bol eğlenceler.