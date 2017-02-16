Ubisoft Assassin’s Creed: Odyssey Sistem Gereksinimleri

5 Ekim 2018 tarihinde raflardaki yerini alacak olan Assassin’s Creed: Odyssey için sistem gereksinimleri açıklandı. Sizin Pc'ler ne durumda bakalım ?

Ubisoft firması tarafından yapımı yıllardır süren Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu olan Odyssey için, uzun zamandır oyuncular tarafından merakla beklenen sistem gereksinimleri açıklandı.

Assassin’s Creed: Odyssey Çıkış Tarihi

5 Ekim 2018 tarihinde oynanabilir halde olacak olan Ubisoft firmasının yeni oyunu Assassin’s Creed: Odyssey için 3 farklı ayarda sistem gereksinimi açıklandı. Antik Yunanistan zamanında yaşanarak oynanacak olan bu güzel oyun kısa zaman içerisinde oyuncular ile buluşacak.

Pc oyuncuları için özel olarak geliştirilen Assassin’s Creed: Odyssey sistem gereksinimlerine gelin yakından bakalım. Sadece 64 bt işletim sistemlerinde çalışacak olan yeni Assasin’s Creed oyunu sistem ihtiyaçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Düşük ayarlarda, 720p/30 FPS

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: AMD FX 6300, AMD Ryzen 3 1200, Intel Core i5-2400

AMD FX 6300, AMD Ryzen 3 1200, Intel Core i5-2400 Ekran kartı: AMD R9 285, Nvidia GTX 660

AMD R9 285, Nvidia GTX 660 RAM: 8 GB

8 GB Depolama alanı: 46 GB

Yüksek ayarlarda, 1080p/30 FPS

İşletim sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 İşlemci: AMD FX 8350, AMD Ryzen 5 1400, Intel Core i7-3770

AMD FX 8350, AMD Ryzen 5 1400, Intel Core i7-3770 Ekran kartı: AMD R9 290, Nvidia GTX 970

AMD R9 290, Nvidia GTX 970 RAM: 8 GB

8 GB Depolama alanı: 46 GB

Yüksek ayarlarda, 2160p/30 FPS

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X, Intel Core i7-7700

AMD Ryzen 7 1700X, Intel Core i7-7700 Ekran kartı: AMD Vega 64, Nvidia GTX 1080

AMD Vega 64, Nvidia GTX 1080 RAM: 16 GB

16 GB Depolama alanı: 46 GB

Yukarıda belirtilen tüm sistem ihtiyaçları 30 FPS ve üzeri akıcı bir oyun deneyimi sunmak için ayarlanmış durumda. Eğer ki siz 60 fps üstü ve 144 fps gibi yüksek performans almak istiyorsanız yukarıdakilerden daha da güçlü sistemlere sahip olmanızı belirtmemiz gerekecek. Şimdiden herkese bol eğlenceler.