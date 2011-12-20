Ücretsiz Fotoğraf Düzenleme Uygulaması: Canva

Günümüzde herkes dikkat çekici görseller oluşturmak ister, fakat çoğu insan nasıl yapacağı konusunda pek fazla bilgi sahibi değildir. İşte bu yazımızda bahsettiğimiz Canva uygulaması sayesinde sizde özgürce profesyonel bir şekilde içerikler oluşturma şansına erişebileceksiniz, hem de ücretsiz...

Sosyal medyada hedeflediğiniz beğeni veya takipçi sayısına ulaşmanın yanı hiç şüphesiz doğru paylaşımlardan geçer. Ancak doğru paylaşım her zaman istediği ilgiyi görmeyebilir. Timeline’da aşağı yukarı gezinirken gözünüze bile çarpmayan onlarca yazıyı, resmi, videoyu düşünün. Bu kadar fazla içeriğin paylaşıldığı mecralarda paylaşımlarınızın öne çıkması, göz gezdirip tıklamaya değer bulmayan insanların ilgisini çekmesi lazım. Bugün size tam olarak istediğiniz şeyi sağlayacak ücretsiz bir uygulamadan bahsedeceğiz: Uygulamanın adı Canva.

Canva Nedir ? Ne İşe Yarar ?

Canva bir grafik üretme ve düzenleme uygulaması. Ancak bu tanım bu uygulamanın yapabileceklerini anlatma konusunda biraz yetersiz kalıyor. Zira yapabilecekleriniz resim düzenlemekten çok daha fazla. Canva’yı daha iyi anlamak için; onu daha az karmaşık olan, herkes tarafından kullanılabilen, ücretsiz olan ve sürükle bırak mantığıyla çalışan bir Photoshop olarak düşünebilirsiniz. Üstelik ücretsiz olarak sunduğu 8000’den fazla hazır şablon ve milyonlarca resim sayesinde çok farklı fikirler oluşturmaya olanak veriyor.

Canva Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Canva’da iki temel çalışma prensibi mevcut. Kafanızda net bir fikir varsa ve bunu hayata geçirmek istiyorsanız Canva size boş beyaz bir sayfa veriyor. Ardından açılan menüler aracılığıyla resimler, şekiller, yazılar ve çerçeveler ekleyerek aklınızdaki projeyi hayata geçiriyorsunuz. Uygulamada yüklü olan resimlerin yanı sıra eğer tercih ederseniz telefonunuzdaki resimleri kullanma özgürlüğüne de sahipsiniz. Kullanım ise çok pratik, hazırladığınız grafikte yer almasını istediğiniz öğeleri sürükleyip dilediğiniz yere bırakmanız yeterli. Ardından yapacağınız küçük dokunuşlarla rengini, büyüklüğünü, şeklini ve görüntüsünü dilediğiniz gibi değiştirmeniz mümkün.

Diğer seçenek ise uygulama içerisinde “Templates” başlığı altında bulunan 8000’den fazla hazır şablonlardan birini kullanmak. Bunun için ilk yapmanız gereken şey templates sekmesine girdikten sonra hazırlamakta olduğunuz grafiğin ne için kullanılacağını seçmek. Burada sosyal medya içerikleri olan Instagram story, Instagram post, Facebook cover, Facebook post gibi seçenekler göreceksiniz. Bu başlıkların altında tam olarak o boyutlarda hazırlanmış paylaşılmaya hazır şablonlar karşınıza çıkacak. Tabii şablonlar yalnızca sosyal medya kullanımı için değil. Davetiyeler, kartvizitler, özgeçmişler, el ilanları, fotoğraf kolajları, afişler ve daha sayamadığım onlarca seçenek.

Tabii bu şablonları direkt kullanmak yapılacak en mantıklı şey değil, zira milyonlarca kullanıcının erişimine açık veriler bunlar. Yapmanız gereken şey ise oldukça basit: Hoşunuza giden bir şablonu belirledikten sonra karşınıza tamamen düzenlenebilir ön izlemesi gelecek. Bu ön izleme ekranında görselde gözünüze çarpan hemen her şeyin düzenlenebilir olduğunu fark edeceksiniz. Dilediğiniz yere tıklayıp orada yer alan yazıyı ya da resmi yeniden yaratabilir, rengini değiştirebilir veya hazırladığınız görselde yer almasını istemiyorsanız tamamen kaldırabilirsiniz.

Sadece Hayal Edin !

Örneğin aşağıdaki örnekte kırmızı arka plan üzerinde bir şeyler söyleyen ayı resmi uygulama tarafından size ücretsiz sunulan bir şablon. Siz isterseniz bu şablonda arka plan rengini kırmızıdan maviye çevirebilir, ayının konuşma kutusunun içeriğini değiştirebilir hatta ayı yerine farklı bir hayvan bile koyabilirsiniz. Yani yapabilecekleriniz gerçekten sınırsız ve ücretsiz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış her şey.

Bir diğer örnek şablonda ise soluk zemin üzerinde gece gökyüzü ve bazı yazılar var. Eğer siz isterseniz o yazıyı aşağıya değil yukarıya koyabilir, yazı stilini ve boyutunu değiştirebilir ve hatta hazır eliniz değmişken resmi daha canlı bir tona getirebilirsiniz. Gerçekten muhteşem görüntüler ve postlar ortaya çıkarabileceksiniz.

Canva’yı benzerlerinden ayıran en belirgin özellikler sağladığı özgürlük duygusu ve kullanım kolaylığı. Çünkü Canva’da yapabilecekleriniz sınırı sizin hayal gücünüz kadar geniş. Üstelik hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürmek için yapmanız gereken tek şey, gözünüzde canlanan resme benzer bir şablon bulmak ve üzerinde çalışmaya başlamak. Gerisi sürükleyip bırakmak kadar kolay. Eğer tüm özelliklerini Türkçe olarak incelemek isterseniz de linkini aşağıya bırakıyoruz.

Canva Uygulamasının Özellikleri