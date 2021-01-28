Hotspot Shield 7 – Ücretsiz Proxy Programı

Erişim yasağı bulunan sitelere, yasaklanmış ve girilmeyen sitelere artık girmek çok kolay. Hotspot Shield 7 programı ile proxy sunucuları üzerinden istediğiniz siteye girebiliyorsunuz.

Programı indirdikten sonra, kurulumu gerçekleştirin ve sağ alttan çıkacak olan program simgesine sağ tıklayıp “Connect” tuşuna basın. Ardından internet tarayıcınızda bir sayfa açılacak. Orada program yardımı ile hangi IP’ye bağlandığınızı göreceksiniz. “Connected” yazısı yazdıktan sonra istediğiniz her siteye giriş yapabilirsiniz. Programın tek dezavantajı internet tarayıcınızın her açılan sayfasının üst bölümünde bir reklam bölümü çıkartması ama onu da kolayca kapatabiliyorsunuz.

İşte bu yüzden Hotspot Shield ile internet bağlantınızı güvenlik altında tutmalısınız. Ücretsiz olan bu yazılım ile işte veya evde veya herhangi bir yerde genel Wi-Fi kullanırken ki tehlikelerden uzak duracaksınız.

Bir önceki yazımız olan Ağ Kontrol Programı başlıklı makalemizde ağ kontrol programı, wireless ağda kimler var ve wireless kontrol hakkında bilgiler verilmektedir.