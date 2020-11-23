Udemy Günün Ücretsiz Kursu: Android Studio ile Sıfırdan Chat Uygulaması Geliştirme

Udemy ücretsiz kurs konumuza hoşgeldiniz. Günün ücretsiz Udemy Kurs’unu sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Günün kursu Android Studio ile chat uygulaması nasıl geliştirilir oluyor. Bu kurs sayesinde çok zor gördüğünüz chat uygulamasını baştan sona geliştirip ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Üstelik, 79.99 TL olan bu kurs son 2 gün boyunca ücretsiz.

Android Studio ile Sıfırdan Chat Uygulaması Geliştirme Kursu

Kursun detayına baktığımızda; sıfırdan sohbet ve chat uygulaması yapmanız için sizlere en ince ayrıntısına kadar bilgiler verecek. Detaylar ve yapmanız gereken kodlamaları sizlere basit şekilde sunacak. Kodlar Android Studio’nun en güncel versiyonu ile yazıldığını da kursu veren arkadaş belirtiyor.

Kursa erişmek için aşağıya linki bırakıyorum. Buradan özel kodumuzla beraber sizlerde Android Studio ile Chat Uygulaması yapabilirsiniz.

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