Üretimde Dijital Dönüşüm Nasıl Yapılır?

Üretimde Dijital Dönüşüm

Teknolojik gelişmeler, üretim sistemlerinde ve endüstrilerinde birçok işlemin daha kontrol edilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Üretimde dijital dönüşüm, geçmişi, bugünü ve yarını kapsayacak şekilde tasarlanır. Dijital dönüşüm, bilgi teknolojilerinin kullanıldığı iş süreçlerinde, bilgilerin hızlı analiz edilmesini ve dijital ortamlarda daha verimli kullanılmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir.

Bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi, işletmelerin sektörlerinde rekabet gücünü artırmasını sağlıyor. Üretimde dijital dönüşüm, üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve bilgi teknoloji sistemlerinin daha verimli kullanılması olarak açıklanabiliyor. Üretim sektöründe olan işletmelerin dijital dönüşümü kullanmaya başlamaları, yol haritasının hazırlanması ile başlıyor. Hazırlanan yol haritasını başarıyla yönetenler, dijitalleşmenin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Üretimde dijital dönüşümün yapılabilmesi için kullanılacak bileşenler belirlenir.

Dijital dönüşümün yol haritasını oluşturan bileşenler şunlardır;

Nitelikli iş gücü,

Kullanılacak teknoloji,

Altyapı sistemleri,

Kullanıcılar,

Tedarikçiler,

Yönetim,

Üretim stratejisi,

Organizasyon yapısı,

Dijital teknolojilerin tüm işletmeleri uyumlu olarak hazırlanması, üretimde dijital dönüşümün kolaylaştırılmasını ve daha kullanılabilir olmasını sağlıyor. Dijital dönüşüm doğru yöntemlerle uygulandığında, her büyüklükteki ve her sektördeki işletmeler için büyümeyi sağlayacak önemli sistem araçlarından birisi olacaktır.

Üretimde Dijital Dönüşüm Nedir?

Üretimde dijital dönüşüm, üretim süreçlerinin dijitalleşmesi ve dijital teknolojilerin kullanılmaya başlaması olarak tanımlanır. Teknoloji sistemlerinin gelişmeye başlamasıyla birlikte işletmeler, üretim süreçlerinde dijital teknolojiler kullanılarak çalışmalar yapılıyor. Günümüzde, üretimde dijital dönüşümü, Endüstri 4.0 ile birlikte değerlendirmek gerekiyor. Endüstri 4.0 tüm sistemlerde dijital dönüşüm dinamiklerinin kullanılmasını ortaya koyuyor. Üretim sürecinin dijital sistemler üzerinden takip edilmesi olarak tanımlanırken, veri toplama, saklama ve aktarma gibi işlemlerinde daha hızlı ve güvenli yapılmasını sağlıyor.

Üretimde dijital dönüşüm tanımı yapılırken kullanılan bileşenlerin neler olduğu iyi bilinmelidir. Dijital dönüşüm bileşenleri, sektörel bazlı endüstri yazılımları, varlık yönetimi, bilgi tabanlı servisler, işletme organizasyonu gibi bileşenlerden oluşur. Üretim ve kalitenin artırılabilmesi için yapay zeka sistemleri kullanılır. Bu sistemler, işletmelerin dış dünya ile daha hızlı bilgi alışverişi yapmasını, üretimde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesini sağlar. Günümüzde kullanılan sistemler sayesinde sadece büyük üretim şirketleri değil orta ve küçük ölçekli işletmelerde üretimde dijital dönüşüm gerçekleştirebiliyor.

Üretim İçin Dijital Dönüşüm Çözümleri

Üretimde ya da endüstride dijital dönüşüm çözümleri yeni fırsatların oluşturulmasını sağlar. Dijital dönüşüm çözümleri, üretim sektöründe, ürün tasarımı, satış ve pazarlama, müşteri ilişkilerine kadar tüm süreci kapsar. Üretim için dijital dönüşüm çözümleri, işletmelerin daha rekabet edebilir duruma gelmesini ve rekabette daha önde yer almalarını sağlar.

Kaynak yönetimi,

Varlık kullanımı,

Kalite yönetimi,

İK süreçleri yönetimi,

Stok yönetimi,

Servis / satış sonrası süreç yönetimi,

Arz / talep eşleşmesi,

Pazarlama süreci,

Verimlilik artışı,

Müşteri bağlılığı ve müşteriye hızlı cevap,

Yeni gelir fırsatları,

Yeni müşteri,

Yenilenebilir işgücü,

Üretimde dijital dönüşüm çözümleri, ürün tasarım aşaması ile başlar ve pazarlama, müşteriye ürünün ulaştırılması aşamasına kadar tüm süreçleri kapsar. Üretimde dijital dönüşüm her zaman yüksek verimlilik olarak tanımlanır. Üretim sektöründe, dijital dönüşümler insan odaklı olarak kullanılır. Üretimin her aşamasında insan faktörü vardır. Üretim sektöründe dijital dönüşüm ile hızla değişen dünya pazarı, müşteri ve çalışan profiline uyum sağlanır.

Dijital dönüşüm çözümlerini uygulamayan işletmeler, gelişen endüstri sistemlerinin dışında kalacak ve büyüme yerine küçülmeye devam edecektir. Dijital dönüşüm çözümleri, işletmelerin evrak ve işgücü yoğunluğunu azaltacaktır. Tüm işletmelerde kullanılan dijital dönüşüm ürünleri, e-fatura, e-defter, e-imza, e-ticaret, e-arşiv, e-posta gibi seçeneklerden oluşuyor. Tüm çözüm ürünleri, üretimde kaliteyi ve daha geniş müşteri kitlesine hızlı ulaşmayı sağlar.

Üretimde Dijital Dönüşümle Verimlik Artışı Nasıl Sağlanır?

Üretimde dijital dönüşümün faydaları, iş süreçlerinin her aşamasında görülür. Dijitalleşme ile birlikte tüm dokümanlar dijital ortamda hazırlanacak ve taşınacaktır. Bu işletmelerde evrak kaybı sorununu ortadan kaldırır. Dokümanlar, dijital ortamda taşındığı için evrak basımı, arşivlenmesi, posta gibi çeşitlim maliyet kalemleri ortadan kaldır.

Gereksiz iş yükünün azaltılması, üretimde verimliğin artmasını, iş süreçlerinin daha hızlı tamamlanmasını sağlar. Üretimde dijital dönüşümle verimlilik artışı, anlık performans ve verilerin ölçülebilir olması ile sağlanabiliyor. Kullanılan dijital sistemler sayesinde, tüm üretim proseslerinin, çalışma süreleri, kullanılan enerji miktarı, oluşan ısı, makine performansları, ürün çıktıları ve cihazların bakımları gibi süreçler, dijital olarak kontrol edilebilecektir.

Dijital sistemler sayesinde, üretim aşamasında yaşanan her türlü aksaklık anında tespit edilecek ve gerekli müdahaleler yapılacaktır. Verimlilik artışının sağlanması için dijital dönüşüm sistemleri, ürün kalitesini belirlenen parametrelere göre sürekli olarak yapacaktır. Üretim kalitesinde sorun olduğunda hemen bilgi paylaşımı yapılacak ya da sistemi durdurarak kaliteli üretim ayarlarının yapılmasını sağlayacaktır.

Üretimde dijital dönüşümün faydalarından biriside, işletme organizasyonlarının daha etkin hale gelmesidir. Üretim süreçlerini yürüten işletmeler, belirlemiş oldukları verimlilik hedefleri doğrultusunda, iş süreçlerini teknolojik yazılım ve ekipmanlar sayesinde iyileştirme yapabiliyor. Üretimde dijital dönüşüm yapılırken, işletme organizasyon yapısının tümünün dijital dönüşüm sürecine dahil edilmesi sağlanıyor.

Dijital dönüşümle verimlilik artışı sağlamayı hedefleyen işletmeler, sektörleri ve rekabet içerisinde buldukları süreçleri iyi analiz etmelidir. Dijital dönüşüm sistemleri, üretim proseslerine göre düzenlenebiliyor ve istenilen verimlilik artışının kısa sürede elde edilmesi sağlanıyor. Evrak dolaşımının ortadan kaldırılması, iş yükünün azaltılması ve tüm sistemlerin dijital olarak kontrol edilmesi verimlilik artışının gerçekleşmesini sağlayan önemli adımlardır. Maliyetlerin en aza indirilmesi, karlılık ve verimlilik artışı olarak değerlendirilir.