Verilerimiz kaybolduğunda ne yaparız? Verilerimizi nasıl yedeklemeliyiz sorusuyla önce başlarız. Birçoğumuzun bilgisayarlarımızda ya da telefonlarımızda kaybolmasını istemediğimiz veriler bulunur. Bunlar genellikle anılarımız, resimlerimiz ve şarkılarımız olmaktadır. Tabi ki bu listeyi daha da uzatabiliriz. Bunların her biri hepimiz için değerli veri kategorisinde yer alır.

Kimse önemli bir ödevinin, özel fotoğraflarının ya da bin bir emekle hazırladığı çizimlerin kaybolup gitmesini istemez. İster sıradan bir insan olun, ister bir şirketin CEO’su veya çalışanı olun. Yedeklemeye değecek verileriniz bulunuyorsa mutlaka uygun bir yedekleme stratejisi belirlemeniz gerekiyor. Oluşturduğunuz yedeklerin hem güvenilirliği hem de düzenli olması açısından bir strateji belirlenmesi büyük önem taşır. Yedekler şirket içi mi tutulacak, şirket dışı mı? Veya Veriler nerede ve ne şekilde saklanmalı? Gibi soruları ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak cevaplamanız size stratejinizi oluştururken oldukça yararlı olacaktır.

Ev ve şirket dışı çok iyi ve çok güvenilir bir yedekleme sistemi arıyorsanız, tercih etmeniz gereken çözüm mutlaka bulut yedekleme olmalıdır. Resimler, şarkılar, anılar ya da yazılarınızı güvenilir bulut sistemlerinde saklayarak yerelde de yedekleme işlemi yaptığınızı düşünürsek, sürekli olarak üçüncü bir yedeğe sahip olursunuz. Günümüzde milyar dolarlık bir pazar haline gelen bulut depolama sistemlerinde, kıymetli verileriniz bu hizmeti veren şirketlerin saklama politikasına uygun ise güvenli bir biçimde makinelerinde tutulmaktadır.

Veri Yedekleme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Bulut yedekleme sistemlerinin en güzel yanı ve bir o kadar da tehlikeli olan yanı, verilere gerekli yetkilere ve parolaya sahipseniz uzaktan erişebilmenizdir. Örneğin bir sunumunuz var diyelim ve sunum dosyasının bulunduğu flashdisk evinizde kaldı. Eğer bulut depolamada yedeğiniz var ise bu konuda oldukça şanslısınız. Kolayca sunum dosyanızı geri alabilirsiniz. Verilerimizi nasıl yedeklemeliyiz derseniz bilgiler doğrultusunda işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Bulut depolamanın tehlikeli tarafı ise, bu sistemleri kullanırken verilerinizin güvenliği için belirlediğiniz şifre zayıf ise veya başkaları tarafından ele geçirilir ise verilerinize izinsiz erişim sağlanabilmesidir. Ya da bulut depolama sağlayıcısından kaynaklanan bir güvenlik hatası yüzünden değerli verileriniz dışarıya sızabilir. Bulut depolama sağlayıcısında herhangi bir açık olmasa bile dalgınlıkla verilerinizi herkese açık hale getirebilirsiniz. Bu nedenle bulut sistemler üzerinde yaptığınız işlemlerde oldukça dikkatli olmanız gerekiyor.

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