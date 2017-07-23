Vestel Venus E4 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Vestel markasının akıllı telefon serilerinden olan Venus’ün yeni modeli Venus E4 görücüye çıktı. İşte Venus E4'ün teknik özellikleri ve fiyat detayları...

Yerli üretimimiz Vestel markası uygun fiyatlı ve kaliteli özellikleri ile ön plana çıkardığı akıllı telefonu Venus E4 geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı. 18:9 oranında geniş ekran özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmekte olan Venus E4; bünyesinde barındırdığı dahili FM radyosu tabi günümüzde ne kadar gerekli o da tartışılır, ön-arka kamerasındaki artık yine günümüz olmazsa olmazlarından portre çekim modu ile teknoloji sevenleri oldukça tatmin edecek gibi gözüküyor.

Vestel, Venus’ün giriş segmenti standartlarında geliştirdiği yeni modeli Venus E4’ün genel özelliklerine baktığımızda ekran kalitesi biraz düşük olduğunu söyleyebiliriz. 1440×720 HD Plus çözünürlüğe sahip olan Venus E4 5.5 inçlik ekranı ile giriş segmenti için gayet uygun gözüküyor.

Vestel Venus E4 Fiyatı

13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre çekim modu bulunan Venus E4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Venus E4 dahili FM radyosu ile internet paketiniz olmasa dahi rahatlıkla müzik dinlemenize olanak sağlıyor. Çıkabilmekte olan arka kapak fonksiyonu ile Venus E4, harika bir gece mavisi ve parlak siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği kullanıcılara sunuyor. Son olarak fiyat bilgisine baktığımızda şuan için 1300 TL gibi bir rakama satıldığını görmekteyiz. Bu fiyat aralığında çok fazla rakibi olan Venus E4 bakalım başarılı olabilecek mi ?

:: Vestel Venus E4 Özellikleri

Ekran

Ekran Boyutu: 5.5″

Çözünürlük: 1440×720 HD Plus

Ekran Camı: 2.5D cam

İşlemci

İşlemci: Qualcomm SDM 425

İşletim Sistemi: Android Oreo

Çekirdek Sayısı: 4

İşlemci Hızı: 1.4 GHz

Kamera

13MP Arka, Portre Modu

5MP Ön, Portre Modu

Flaş: Arka kamerada LED

Video Çözünürlüğü: FHD

HDR: Var

Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Var

Panoramik Çekim: Var

Pil

Pil Kapasitesi: 2900 mAh

Hafıza

Ön Hafıza (RAM): 2 GB

Dahili Hafıza (ROM): 16 GB

Harici Hafıza Desteği: 128 GB’a kadar MikroSD