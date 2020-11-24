Vodafone 2020 Kasım Ayı GB Fırsatları ile Bedava İnternet Sahibi Olun - Teknofeed.COM

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Vodafone 2020 Kasım Ayı GB Fırsatları ile Bedava İnternet Sahibi Olun

admin
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Vodafone 2020 Kasım Ayı GB Fırsatları ile Bedava İnternet Sahibi Olun
Okunuyor Vodafone 2020 Kasım Ayı GB Fırsatları ile Bedava İnternet Sahibi Olun

Vodafone bedava internet dağıtıyor. Vodafone Kasım 2020 bedava internet paketleri ile mobil kullanıcılarına hediyeler veriyor. Efsane cuma adı altında dağıtılan Vodafone Bedava İnternet paketleri sayesinde telefonunuz ve tabletiniz internete doyacak.

Dünya’nın merakla beklediği süper Kasım fırsatları geldi çattı. Her yıl olduğu gibi bu sene de bir çok e-pazar yeri siteleri efsane indirimler uygulamaya başladı. Türkiye’de e-ticaret sitelerinde binlerce ürün efsane cuma etkinliği ile birlikte indirime girdi.

Vodafone Numara Taşı İnterneti Kap

Vodafone sunmuş olduğu 24 saatlik kampanya ile numarasını taşıyan kişilere Aylık 5GB’a Varan İnternet Hediye ediyor. Vodafone numara taşıma işlemini yaparak sizlerde bu indirimden ve aylık 5 GB’a kadar internet hediyesi kazanabilirsiniz.

Vodafone Bedava İnternet 2020 Paketi

Bedava internet kampanyalarını Teknofeed.com olarak sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Binlerce bedava internet kampanyaları bulunuyor. 2020 Vodafone Kasım internet kampanyaları sayesinde telefonunuza binlerce GB yükleyebilirsiniz.

Link; https://www.vodafone.com.tr/numara-tasima-yeni-hat/

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