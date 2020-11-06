Web Sitenizi Korumak için En İyi WordPress Güvenlik İpuçları

Bu yazıda, yeni başlayanlar için web sitelerini çeşitli siber saldırı türlerinden korumak için en iyi 5 WordPress güvenlik ipuçları listeliyoruz. Ayrıca, daha ayrıntılı ipuçları için tüm WordPress güvenlik kılavuzumuza bakabilirsiniz.

Şifrelerinizi Periyodik Olarak Değiştirme

Yönetici şifresi WordPress web sitenizin anahtarıdır. Başkalarının tahmin yapması güçlü ve zor olmalıdır. Neyse ki, WordPress şimdi her hesap için otomatik olarak yüksek güvenlikli alfasayısal şifreler üretir. Ancak periyodik olarak değiştirmelisiniz. Hesap şifrelerinizi iki haftada bir güncellemek daha iyidir.

Çoğumuz, tarayıcılarda veya şifre yöneticisi uygulamalarında kimlik bilgilerini kaydediyoruz. Bu kötü bir fikir değil. Hiç kimse, web hesapları için kullandıkları tüm şifreleri ezberleyemez veya bildiğiniz gibi bir not defteri dosyasına kaydedemez. Bu nedenle bu tür gizli verileri tarayıcının kendisinde saklarız. Ancak, yetkisiz kullanımı önlemek ve siteyi korumak için cihazınızı ve uygulamalarınızı bir şifre ile kilitlemeyi unutmayın.

İyi Bir Hosting Şirketi Seçin

Son çalışmalara göre, saldırı girişimlerinin çoğu barındırma sunucusunda ki güvenlik açıklarından kaynaklandı. Bir hosting şirketi seçmek, bir iş kurmak için aldığınız önemli bir karardır. Siteleri, kötü amaçlı yazılım, truva atı, casus yazılım, reklam yazılımı ve güvenlik açıkları biçiminde olabilecek çoğu modern güvenlik tehdidine karşı hızlı ve korumalı olmalıdır.

Temalarınızı Ve Eklentilerinizi Düzenli Olarak Güncelleyin

Güvenlik tehditleri zaman zaman değişebilir. WordPress ve geliştiriciler, güvenlik boşluklarını doldurmak ve saldırıları engellemek için ürünlerini güncellemek istiyorlar.

WordPress’i, temaları ve eklentileri gelir gelmez en son sürüme güncelleyin ve WordPress kontrol panelinden aynı konuda bilgilendirilirsiniz. Doğru güncelleme, portalın güvenliğini sağlamanıza ve karşılaşabileceğiniz beklenmedik risklerin önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bir Güvenlik Eklentisi Yükleyin

Herhangi bir WordPress web sitesi için bir güvenlik eklentisi gereklidir. Diğer platformlardan farklı olarak, burada göze çarpan bir eklenti kullanarak web güvenliği seviyesini artırabilirsiniz. Birkaç güvenlik eklentisi var, ancak bu amaçla MalCare’i öneriyoruz.

MalCare, WordPress için hepsi bir arada güvenlik çözümüdür. Otomatik kötü amaçlı yazılım taraması, hızlı kötü amaçlı yazılım kaldırma, güvenlik duvarı, günlük yedeklemeler, kaba kuvvet koruması ve diğerleri ile birlikte gelir. Bilinmeyen kötü amaçlı yazılımları bile tespit etmek ve kaldırmak ve işinizi korumak için gelişmiş önlemler uygulamak için güçlü bir eklentidir.

Giriş Denemelerini Sınırla

Hem zaman hem de teknoloji değişti. Artık kimsenin siber saldırıları başlatmak için bilgisayarın önünde uzun süre oturmasına gerek yok. Bunun yerine, bilgisayar korsanları kötü amaçlı yazılım enjekte etmek ve bir web sitesini kesmek için karmaşık programlarda çalışan botlar geliştirir.

Botlar, sistemi kırana kadar olası şifrelerle sitenize sürekli giriş yapmayı deneyeceklerdir. Bu nedenle, bir güvenlik eklentisi kullanarak sitedeki giriş denemelerini sınırlamanız gerekir. Sınır aşıldığında, şüpheli IP adresinin belirttiğiniz gibi belirli bir süre için giriş sayfanıza erişmesini engeller. Kaba kuvvet saldırılarını önlemek ve tasarruf etmek için harika bir yöntemdir.

Bir önceki yazımız olan WordPress Sitenizi Optimize Etmek İçin 7 İpucu başlıklı makalemizde wordpress optimizasyon, WordPress Optimizasyon Eklentisi ve WordPress Sitesini Optimize Etmek hakkında bilgiler verilmektedir.