WhatApp’a Dahili Web Tarayıcı Geliyor

Tüm dünyada en çok kullanılan sohbet uygulaması whatsapp'a yeni gelecek tarayıcı özelliği ne kolaylıklar getirecek ? İşte detaylar...

Tüm dünyada en fazla kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp‘a her geçen gün yeni eklentiler eklenmeye devam ediyor. GİF atma özelliği, resim arama özelliği gibi son dönemlerde eklenen yeni özellikler sayesinde oldukça olumlu yorumlar almıştı.

WhatsApp’a yeni entegre edilecek özellik ise; uygulama içinde ayrı bir tarayıcıya ihtiyaç duymadan dilediğiniz siteye giriş yapabilecek, dilediğiniz arama motorunda özgürce arama yapabileceksiniz. Bize göre bu özellik son dönemlerde önemli çıkışlar yapan Telegram uygulaması karşısında WhatsApp‘ın elini oldukça güçlendirecek gibi gözüküyor.

WhatsApp içerisine entegre edilecek tarayıcı sayesinde internet sitelerine veya atılan linklere direkt olarak kolayca erişebilme imkanı sağlayacağız. Bu yeni eklenecek tarayıcı özelliği sayesinde hem daha hızlı reaksiyon alarak zamandan tasarruf edebilecek hem de uygulamalar arası geçiş yapmak gibi işlemlerle uğraşmak zorunda kalmayacağız.

WhatsApp beta programına kayıtlı olan kullanıcılar hemen yeni sürümü indirerek kullanmaya başlayabilir, yeni özelliklerin tadını herkesten önce çıkarabilirler. Tüm bu yeniliklerin diğer aktif kullanıcılara ne zaman aktif edileceği konusunda bir bilgi henüz mevcut değil.