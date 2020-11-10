WhatsApp Alışveriş Butonu Dönemi Başlıyor!

Yeniliklere imza atmaya devam eden WhatsApp, yepyeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. WhatsApp kullanıcılarının işletmelere ait olan ürünlere çok kolay bir şekilde ulaşım sağlaması ve uygulamadan ayrılmadan siparişlerini gerçekleştirmeleri artık çok kolay! WhatsApp alışveriş butonu tüm dünyada kullanıma sunulacak. WhatsApp üzerinden bir işletme ile sohbet ederken aynı zamanda da pencerenin üst kısmında yer alacak alışveriş butonuna dokunarak siparişinizi verebileceksiniz. Bu özellik işletmelerin satışlarını artıracak yönde olması ile birlikte, tüketicilere de büyük kolaylıklar sağlayacak.

WhatsApp uygulamasından hiç çıkmadan gerçekleşecek olan alışverişin kolaylığı tüm dünyada konuşulmaya başlandı. Dijital pazarlamanın değer kazanmasını fırsat bilen Facebook ve Instagram, uygulama üzerinden alışverişlerin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için çeşitli çalışmaları gerçekleştiriyor. En önemli sosyal mecralardan biri olan Facebook, sosyal medya alışveriş deneyimini en iyi şekilde sunabilmek adına; WhatsApp’a özel yayınlamış olduğunu alışveriş özelliğini, uygulama üzerinden sunmaya hazırlanıyor.

2020 yılı içerisinde e-ticaretin büyük değer kazanması, farklı deneyimleri ortaya çıkarıyor ve bu deneyimler, en iyi şekilde müşterilere nasıl sunulacağı çok iyi bir şekilde hesaplanmaya başlandı. Facebook, işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterilerine ürünleri tanıtabilmesi, bu ürünleri WhatsApp aracılığı ile kullanıcıların satın alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun bir süre üzerinde çalıştıkları; WhatsApp alışveriş butonu, tüm dünya üzerinden kullanıma sunulacağı bildirildi.

WhatsApp Alışveriş Özelliği Öne Çıkacak

Dünya üzerindeki işletmeler için düşünülmüş olan bu sistem aynı zamanda kullanıcıları da hedef alıyor. İşletmelerin satışlarını artırmak ve kullanıcılara kolay bir alışveriş deneyimi sağlamak isteyen WhatsApp, bu özellik sayesinde çok iyi işler çıkardığını görüyoruz. Müşteri, işletmeye ait olan WhatsApp sohbet ekranına girdiğinde, arama ikonu yerine alışveriş botunu karşılaşacak.

Müşterinin bu butona tıklaması ile birlikte işletmeye ait olan ürün katalogu otomatik olarak açılmış olacak. Bir e-ticaret sitesinde olduğu gibi satın almak istediği ürünleri WhatsApp üzerinden sepete ekleyebilecek ve uygulamadan çıkmadan siparişini verebilecektir. Ödeme dahil tüm işlemler uygulama üzerinden gerçekleşecek.

Bu özelliğin en güzel yanı ise; işletme ile tüketici arasında güzel bir bağın oluşması ve güvensizliği ortadan kaldırmasıdır. Doğrudan iletişim kurmak her tüketicinin istemiş olduğu en önemli unsurlardan biridir. Müşteri, katalog üzerinde bulunan ürünler hakkında bilgi alabilir ve hiç zaman kaybetmeden de sayfa üzerinden siparişini verebilir.

Pazar yeri haline gelmeyi başaran WhatsApp, bu özellikle birçok başarıya imza atacak gibi duruyor. WhatsApp alışveriş butonu ne zaman kullanılacak? Tüm testlerin tamamlandığını söyleyebiliriz ancak dünya üzerinde kullanıma ne zaman açılacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

WhatsApp Business özelliğini kullanmak isteyen işletmelerin lisans ücreti ödemeleri gerecek.

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