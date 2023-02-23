Akıllı telefonunuzu elinize aldığınızda ilk girdiğiniz uygulamalar hangileri oluyor? Eminiz Whatsapp ilk 3’te yer alıyor. Arkadaşlarımız, dostlarımız, iş yerimiz vb. pek çok alanda bu eşsiz uygulama aracılığı ile iletişim kuruyoruz. Hızı, pratikliği ve ücretsiz oluşu onu cezbedici kılan başlıca faktörler olarak yer alıyor.

Whatsapp, dur durak bilmeden belirli aralıklarla yeni güncellemeleri devreye sokuyor. Bunların arasında en çok beğenilenlerden biri ise avatar özelliği oldu. Peki, Whatsapp avatar özelliği nasıl kullanılır? Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Whatsapp Avatarı Nedir?

Whatsapp Avatarı Nedir?

WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta, kısa süre önce anlık mesajlaşma, sohbet bağlantıları, anketler ve topluluklar gibi dikkat çekici özellikleri kullanıma sunmuştu. Hız kesmeden güncellemelere devam eden şirket, kullanıcıların kendisini ifade etmelerini kolaylaştırmak adına avatar özelliğini de devreye soktu. Artık uygulama içerisinde dileyen herkes kişiselleştirilmiş dijital avatarlarını oluşturabiliyor. Üstelik bu avatarları profil resminizle değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca avatarınızı oluşturduktan sonra başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Uygulama sizlere yüz ifadeleri ve davranışlarına dayalı onlarca çıkartma sunuyor. Kullanıcı deneyimini üst sıralara çıkarmak için aydınlatma, saç modeli dokuları ve gölgeler gibi sayısız özelleştirme bulunuyor.

Whatsapp Avatar Özelliği

Avatar özelliği Instagram ve Facebook’ta zaten mevcuttu. Uygulamanın arkasındaki şirket olan Meta, çok beğenilen bu özelliği Whatsapp’a da getirdi. Bahsi geçen özellik, kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturup, bu avatarları profil resmi olarak kullanabilmelerini sağlıyor. Ayrıca sohbetlerde emoji gibi gönderim de yapılabiliyor. Peki, Whatsapp avatar özelliği nasıl kullanılır? Hiç vakit kaybetmeden adımlara geçelim:

Whatsapp uygulamasını açtıktan sonra herhangi bir sohbete girin.

Emoji gönderdiğiniz alana girin.

Ekranın alt bölümünde bulunan emoji, gif ve çıkartma kısımlarının yanında avatar sekmesini göreceksiniz. Bu sekmeye dokunun.

Son olarak avatarınızı özelleştirin ve hemen kullanın.

Whatsapp avatar özelliği hem iOS hem de Android’te kullanılabiliyor. Ek olarak avatar ile ilgili düzenlemeler uygulamadaki ”Ayarlar” kısmından da yapılabiliyor.

İlginizi çekebilir;

Whatsapp Profilime Kim Baktı? Bakanları Nasıl Görebilirim? *2023

WhatsApp Business Nedir? Nasıl Kullanılır? WhatsApp Business İndir 2021