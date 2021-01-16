WhatsApp, Kullanıcılara Yeni Gizlilik Politikası Sunumunu Geciktiriyor

WhatsApp, şirketin daha önce 8 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni gizlilik politikası sunumunu ertelediğini doğruladı. Facebook’un sahip olduğu platformdan alınan karar, kullanıcıların platformu terk etmeye başlamasından sonra geliyor.

WhatsApp Gizlilik Politikasını Erteledi

Şirket, yeni gizlilik politikası uygulamasını “kitlesel kafa karışıklığı” ve “yanlış bilgilendirme” nedeniyle erteleme kararı aldığını söylüyor. Artık kullanıcıların yeni şartları anlamak ve kabul etmek için 8 Şubat yerine Mayıs ayına kadar zamanları var. Bu duyuruyu yapan anlık mesajlaşma servis sağlayıcısı, “İnsanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat’ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Ardından, 15 Mayıs’ta yeni iş seçenekleri kullanıma sunulmadan önce, politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz. ” açıklamasında bulundu.

Güncellenen gizlilik politikasında şirket, hesap kayıt bilgileri, telefon numaraları, işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, platformdaki etkileşimler, mobil cihaz bilgileri gibi ayrıntılar dahil olmak üzere Facebook ve şirketler ağıyla daha fazla kullanıcı verisi paylaşma yeteneğini ortaya koydu. IP adresi ve şirketin veya platformun kullanıcıdan toplamış olabileceği diğer veriler. Şirket şu anda kullanıcılarını pasifize etmeye çalışsa da, hasar çoktan yapılmıştır. Yeni gizlilik politikası duyurusunu takip eden sadece birkaç gün içinde, milyonlarca kullanıcı diğer platformlara taşındı ve diğerlerinin yanı sıra Signal ve Telegram gibi uygulamalardan yararlandı. Türkiye’de de farklı sosyal medya mecraları WhatsApp uygulaması yerine farklı hizmetler sunmaya çalışıyor. Kullanıcılar BIP veya Viber gibi uygulamalara yöneliyor.

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