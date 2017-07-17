Dünya genelinde kullanılan en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp günden güne yeni modlar eklemeye devam etmektedir. Son zamanlarda gelişimini giderek artıran WhatsApp şimdi de Tatil Modu İle karşımızda. WhatsApp Tatil Modu Nedir? WhatsApp Tatil Modu Geliyor gibi konulardan size bahsederek, bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız.

WhatsApp Tatil Modu

WhatsApp özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde normal SMS e nazaran daha fazla kullanılmaktadır. Düzenli olarak kullanan kullabnıcıların sayesinde, WhatsApp da arkadaş gruplarında günlük 100 lerce mesaj dönmektedir. Eğer siz de artık kendinize izin vermek, bir mola vermek istiyorsanız, onları sohbet listenizin başında görmek istemiyorsanız, ancak gruptan da çıkamıyorsanız, WhatsApp sizin derdinizin dermanını buldu. WhatsApp Tatil Modu Geliyor..

WhatsApp tatil modu, geçen yılın Ekim ayında gündeme gelse de, sonradan dillendirilmemiştir. Şimdilerde ise, güncelenen WhatsApp sayesinde bu mod aktif olacak. Android 2.19.101 sürümü ile şirket bu özellik üzerinden çalışıldığını belirtmiştir.

Bu mod sayesinde, arşivlenmiş sohbetler artık kendi alt menü seçeneğine sahip olacaklardır. Bu nedenle arşivlenmiş sohbetlere erişmek için artık menü menü gezmenize gerek kalmayacaktır. Alt menüde bulunan butona tıkladığınız takdirde, arşivinize ulaşabileceksiniz. Bu özellik uygulamanın beta sürümünde kullanılabilir durumdadır.

İkinci bir özellik ise, Arşivlenmiş sohbetleri yoksay olarak nitelendirilecektir. Bu özellik sayesinde, yeni bir mesaj geldiğinde arşivlenmiş sohbetler arşive aktarılmayacaktır. Bu nedenle, rahatsız olduğunuz grup mesajlarını en üstte anlık olarak görmekten kurtulmuş olacaksınız. Özellik henüz gelişim aşamasında olsa da, piyasaya geldiğinde emin olun çok sevilecektir. WhatsApp uygulamasına her yeni güncelleme eklendikçe, kullanıcılar bazılarını sevmiş bazılarını sevmemiş olsa da bu özellik çok rağbet göreceğe benziyor. İlerleyen günlerde neyin ne olduğunu hep birlikte bizde kullanarak göreceğiz.

Siz bu tatil modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir özellik gelmeli mi? Yoksa ne gereği var diyenlerden misiniz? Bu konu hakkında tüm duygu ve düşüncelerinizi yorum kısmında bize belirtebilir, eksik kaldığımız yerlerden bizi haberdar edebilirsiniz. Aşağıda yer alan Yorum kısmından bize ulaşarak merak etitğiniz herhangi bir konu hakkında da bilgi sahibi olabilme imkanına sahip olabilirsiniz.