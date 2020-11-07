WhatsApp mesajları artık 7 gün sonra silinecek.. Çevrimiçi mesajlaşma lideri Whatsapp, kullanıcılarına yeni bir özellik daha sundu. Whatsapp’ın arka arkaya yenilikleri sunmaya başlamasıyla birlikte, kullanıcıların yararına olacak yeni bir özelliği daha hazır hale getirildi. Bu yeni özellik sayesinde, artık göndermiş olduğunuz mesajlar uzun süre saklanmayacak olup, 7 günün sonunda otomatik olarak silinmiş olacaktır. Ancak, gruplaşma mesajlarında bu durum tamamen farklı bir hale gelecek. Bu özelliği sadece grup yöneticileri aktif ya da pasif hale getirebilecek.

Whatsapp yeni özellikleri ile birçok kullanıcıyı memnun ederken, bazı kullanıcıları ise; tam anlamıyla memnun edemiyor. Yenilikleri sevmeyen bazı kesimler, kullanışlılık açısından iyi olmadığı düşüncesine kapılabiliyor. Bu yeni özellik bir anda kendisini gösterdi ve gündemi olduğundan daha fazla meşgul etmeye başladı.

Whatsapp üzerinden gönderilecek mesajlar, bu yenilik ile birlikte süreli hale gelecek. Gönderilen hiçbir mesaj kalıcı olmayacak ve 7 gün sonra kayıtlardan tamamen silinecek. Kimisi için iyi bir özellik olarak görülürken, kimisi için bu özellik pek memnun edici olmadı. Çünkü birçok kullanıcı gönderdiği mesajların kayıtlarda kalmasını istiyor. Mesajlarının silinmesini istemeyen kullanıcılar için; bu özelliğin ayarlardan kontrol edilebilir olduğunu belirtelim.

Süreli Whatsapp Özelliği Önceki Mesajları Etkiliyor Mu?

Whatsapp üzerinden süreli mesaj özelliğini aktif konuma getirerek, süreli mesaj gönderimine başlayabilirsiniz. Bu özelliği aktif duruma getiren kullanıcının gönderdiği mesajlar 7 gün sonra otomatik olarak silinmiş olacak. Bu durum, grup sohbetinde de aynı şekilde işleyecektir.

Süreli mesaj ayarını yapmanız ile birlikte aktif duruma gelecek ve bundan sonra göndereceğiniz mesajlar 7 gün sonra sohbetinizden kaybolacak ancak bu ayarla öncesine ait olan mesajlar silinmeyecektir. Daha önceki sohbet geçmişinizi manuel olarak silebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Whatsapp grup sohbetinde bu ayar, sizin kontrolünüzden çıkarak grup yöneticilerine teslim ediliyor. Grup yöneticisi ister bu ayarı aktif konuma getirebilir isterse de, pasif konuma…

Whatsapp Sohbetleri 7 Gün Sonra Silinecek

Bir kullanıcının yeni bir mesaj aldığını düşünelim ve bu kullanıcı 7 gün boyunca uygulamayı açmazsa, bu mesajlar otomatik olarak silinmiş olacak. Ancak, her ne kadar mesajlar siliniyor olsa da, mesajların ön izlemesinin bildirimlerde görülmeye devam edeceğini belirtelim. Bu özelliği kullanmak istemeyen kişilerin uygulamasından mesajlar silinmeyecek ve süresiz olarak sohbet geçmişinde kalmaya devam edecektir. Süreli mesaj özelliğini kullanmaya karar verdiğinizde ise; önemli geçmişiniz bulunuyorsa, yedek almanızı öneriyoruz. Bu yedekleme sayesinde önemli olan geçmişiniz saklanmış olacaktır.

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