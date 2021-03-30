WhatsApp’tan Silinen Fotoğraflar Nasıl Kurtarılır?

WhatsApp’ta fotoğrafları yanlışlıkla silmek kolaydır, bu nedenle yanlışlıkla bir dokunuştan sonra, sildiğiniz WhatsApp resimlerini nasıl geri getireceğinizi merak edebilirsiniz. WhatsApp’tan silinen fotoğraflar nasıl kurtarılacağına bakalım. Fotoğraflarınızı geri almak için olası yöntemler hakkında bilmeniz gerekenlere bakacağız.

Otomatik Olarak Kaydedilen WhatsApp Görüntülerini Kurtarın

Varsayılan olarak, hem Android hem de iPhone’da WhatsApp, sohbetlerinizdeki resimleri otomatik olarak cihazınıza indirecektir. Bu nedenle, WhatsApp’tan silinen fotoğraflar geri almak için kontrol etmeniz gereken ilk yer telefonunuzun fotoğraf uygulamasıdır.

Android’de, Galeri uygulamasına veya Google Fotoğraflar’a bir göz atın. iPhone kullanıcıları Fotoğraflar’a bakmalıdır. Aramanızı daraltmanıza yardımcı olması için Albümler sekmesine geçin ve WhatsApp’ı arayın . Biliyorsanız, görselin gönderildiği zamanı kontrol etmek için galeri uygulamanızın arama araçlarını da kullanabilirsiniz. Silinen WhatsApp fotoğrafınızı bulursanız, şanslısınız! Hala bir kopyanız var ve istediğiniz yere gönderebilir veya paylaşabilirsiniz.

Fotoğrafı burada görmüyorsanız, ancak telefonunuzda bulut depolamayı kullanıyorsanız, hala umut var. Bulut depolama uygulamanızın kamera yükleme özelliğini kullanırsanız, WhatsApp’ın görüntüyü otomatik olarak indirmesi ve ardından bulut depolama uygulamanızın otomatik olarak yüklemesi ihtimali vardır. Bulut depolama alanınızın Kamera Yüklemeleri, Film Rulosu veya benzer klasörün içini kontrol edin ve içinde görüntüyü bulabilirsiniz.

Başka Birinden WhatsApp Görüntülerini Kurtarın

WhatsApp’tan silinmiş bir resmi kurtarmak hala düşündüğünüzden daha kolay olabilir. Daha sonra, konuştuğunuz kişinin (veya kişilerin) kayıp medyanın ekli olduğu mesajın bir kopyasına sahip olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Bir görüntü yüklediyseniz ve daha sonra kendiniz için sildiyseniz, grup sohbetindeki bir başkası (veya sohbet ortağınız) buna hala sahip olabilir. Kişiden resim için WhatsApp sohbetini kontrol etmesini isteyin. Ellerinde varsa, görüntüyü size iletebilir, hatta telefonlarına kaydedebilir ve e-posta veya başka bir mesajlaşma servisini kullanarak aktarabilirler.

Sırf WhatsApp’taki bir fotoğrafta Benim İçin Sil’e dokunmanız, onun herkes için gittiği anlamına gelmez. WhatsApp, bir mesaj gönderdikten yaklaşık bir saat sonra Herkes İçin Sil seçeneğini göstererek kazayla vurulmasını zorlaştırır. İnsanlardan resimleri sizin için mümkün olan en kısa sürede kurtarmalarını istemenizi öneririz. Ne kadar uzun süre beklerseniz, diğer kişinin de resmi silme, yeni bir telefona geçerken kaybetme veya benzeri bir şansı o kadar artar.

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