Windows 10 PC’de Görünmeyen SD Kart Nasıl Onarılır?

Windows 10 bilgisayarında görünmeyen bir SD kart gibi sorunlar yaşıyorsanız, doğru web sayfasına geldiniz. Bu yazıda, SD kartın sorunu göstermemesini düzeltmenize yardımcı olacak en iyi birkaç yöntemi paylaşacağız. Hadi kontrol edelim.

SD Kart Kilidini Kontrol Edin

SD kart kilitliyse, herhangi bir bilgisayarda veya elektronik cihazda görünmez. Bir SD kartın kilidini açmak nispeten kolaydır. SD kartın sol tarafına bir bakın. Orada bir kilit anahtarı bulacaksınız. SD kartın kilidini açmak için Kilit Anahtarının yukarı kaydırıldığından emin olun . Kilit anahtarı aşağı kaydırılırsa, “Kilit” olduğunu gösterir. Bu nedenle, daha fazla değişiklik yapmadan önce SD kartın kilitli olmadığından emin olun. Kilidi açıldıktan sonra, bilgisayara veya desteklenen herhangi bir cihaza bağlayın, görünecektir.

SD Kartı Başka Bir Bilgisayara Bağlayın

İlk yöntemi uyguladıktan sonra bile SD kart görünmüyorsa, SD kartı başka bir bilgisayarla kontrol etmeniz gerekir. Belki de bilgisayarınızın USB bağlantı noktası arızalıdır ve algılanmayan bir SD karta neden olur. Arızalı bir USB bağlantı noktasını bulmanın en iyi yolu, üzerine başka bir taşınabilir depolama aygıtı takmaktır. Hatta bir USB klavye veya fare bağlamayı deneyebilirsiniz. Tüm cihazlar görünmüyorsa, USB bağlantı noktasını düzeltmeniz gerekir. Başka bir yol da SD kartı başka bir bilgisayarla kontrol etmektir. SD kart başka bir bilgisayarda görünüyorsa, bu, ilk bilgisayardaki hatalı bir USB bağlantı noktasının açık bir göstergesidir.

Donanım Sorun Gidericisini Çalıştırın

Windows 10, USB’ler ve SD kartların sorunları da dahil olmak üzere çoğu donanım sorununu çözebilen yerleşik bir donanım sorun gidericisine sahiptir. Donanım sorun gidericisini çalıştırmak için aşağıda verilen basit adımları izleyin.

Bilgisayarınızda Windows Key + I tuşlarına basın . Bu, Ayarları açacaktır.

Ayarlar sayfasında, ‘Güncelleme ve Güvenlik’ seçeneğine tıklayın.

Şimdi sol tarafta, ‘ Sorun Gider’i seçin . ‘

Şimdi sağ bölmede, ‘Ek sorun gidericiler’i seçin ve ardından ‘ Donanım ve Aygıtlar’ı seçin.

Bu, Windows 10 bilgisayarınızdaki donanımla ilgili tüm sorunları tarar ve düzeltir.

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