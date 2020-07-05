Windows 10 Internet Explorer Başlatmanın 4 Yolu!!

Pek çok kullanıcı Microsoft Edge’i kullanmakta rahatlar, ancak bazılarınız Internet Explorer’ı özleyebilir. Hala eski teknolojilerle kodlanmış ve eski tarayıcıları destekleyen bir sürü web sitesi var. Microsoft Edge’de düzgün çalışmayan eski bir web sitesi ile karşılaşırsanız, Internet Explorer’ı deneyebilirsiniz.

İnsanların Google Chrome, Firefox, Safari ve yeni krom tabanlı Edge gibi daha iyi tarayıcılara taşınması şaşırtıcı değil, ancak az sayıda kullanıcı Internet Explorer’ı kullanmaya devam edebilir. Yine de, Windows 10 Internet Explorer başlatmanın 4 yolunu sizlere aktaracağız. İşte Windows 10 Internet Explorer açmanın yöntemleri;

Microsoft Edge’i Kullanma

Windows 10 PC’nizdeki varsayılan tarayıcı Microsoft Edge’dir, ancak yine de web sitelerinde gezinmek için Internet Explorer’ı kullanabilirsiniz. Sörf için Microsoft Edge kullanıyorsanız veya tıkladığınız URL Edge tarayıcısında açılırsa, gerektiğinde web sitesini Edge içindeki Internet Explorer’da hızlı bir şekilde açabilirsiniz.

Bunu yapmak için Microsoft Edge’i başlatın ve sağ üst köşedeki üç noktaya gidin. Üzerine tıklayın ve Diğer Araçlar’ı seçin.

Web sitesini Internet Explorer tarayıcısında açmak için listeden Internet Explorer ile aç’ı seçin.

Başlat Menüsü ve Arama’yı Kullanma

Internet Explorer’ı başlatmak için Microsoft Edge tarayıcısını kullanmak zorunda değilsiniz, yine de Edge olmadan açabilirsiniz. Internet Explorer’ı normal olarak açmak için Başlat Menüsüne gidin ve Internet Explorer kısayol simgesini bulun. Internet Explorer kısayolunu Başlat menünüzde bulabilirsiniz, sadece simgesini arayın.

Görev çubuğunda aşağıdaki Arama’yı kullanabilir ve Başlat Menüsü’nde internet explorer kısayolunu aramak için tırnak işaretleri olmadan “Internet Explorer” arama kutusuna yazabilirsiniz. Kısayolu Başlat Menüsü’ne, görev çubuğuna sabitleyebilir, ayrıca simgeye sağ tıklayıp masaüstüne göndererek veya masaüstüne sürükleyip bırakarak masaüstüne kaydedebilirsiniz.

Windows Çalıştır Komutunu Kullanma

Internet Explorer’ı başlatmak için Çalıştır komutunu da kullanabilirsiniz, ancak çok sık kullanıyorsanız Internet Explorer için bir kısayol tutmak akıllıca bir seçenektir.

Çalıştır komutunu kullanarak Internet Explorer’ı başlatmak için Çalıştır komutunu açmak üzere Windows Tuşu + R tuşlarına basın.

Internet Explorer’ı açmak için iexplore yazın.

Cortana’yı Kullanma

Bu seçeneğin kullanıcılar tarafından kullanılması daha az olasıdır, ancak Cortana ile oynamayı seviyorsanız, Internet Explorer’ı açmasını isteyin. Hey Cortana’yı kullanın, Internet Explorer komutunu açın veya açmak için benzer bir komut kullanın.