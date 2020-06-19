Windows 10 Yükledikten Sonra Yapmanız Gereken En Önemli 3 Şey

Bilgisayarımıza veya dizüstü bilgisayarımıza yeni bir işletim sistemi yüklediğimizde, ayarları tamamen kullanılabilir hale getirmek için ayarları gerekli hale gelir. Bu nedenle, bu kılavuzda, Windows 10 yükledikten sonra yapmanız gereken En iyi 3 şeyi derledik. Daha fazla beklemeden başlayalım.

Windows’unuzu Güncelleyin

Artık en sıra dışı zamanlarda geldiklerinden hepimizin bu Windows Güncellemelerinden nefret ettiğini biliyoruz ve onları durdurmak imkansız. Bu güncellemeler geldiğinde bir uyarı veya bildirim bile almıyoruz ve sadece tüm verilerimizi tüketerek otomatik olarak indirmeye başlıyor. Ancak, yeni bir güncelleştirme olduğunda Microsoft size güvenlik düzeltmeleri verdiği için Windows’unuzu güncelleştirmek gerçekten önemlidir. Ayrıca, büyük Windows güncellemesi yılda bir veya iki kez birçok yeni özellik ve değişiklikle birlikte gelir. Bu nedenle, Windows 10’u bir sonraki yüklemenizde, Windows Update’i yüklenir yüklenmez çalıştırdığınızdan emin olun.

Başlangıç Uygulamasını ve Varsayılan Uygulama Ayarlarını Değiştirme

Uygulamalar söz konusu olduğunda, Windows 10 önceden yüklenmiş uygulamalar, VLC Media Player, Picasa ve Google Chrome gibi Uygulamalarla karşılaştırıldığında yavaş ve sıkıcıdır. Windows 10’daki Varsayılan Uygulamalarınızı değiştirmek için tek yapmanız gereken;

Ayarlar -> Uygulamalar -> Varsayılan Uygulamalar’a gidin ve uygulamayı her kategoride değiştirin.

Virüsten Koruma Yazılımı Yükleme

Internet’ten çok fazla şey indirir ve arkadaşlarınızdan USB Sürücüleri bağlarsanız bir antivirüs yazılımı yüklemek gerekli hale gelir. Virüsten koruma programı, bilgisayarınızı virüslerden ve bilgisayarınıza zarar verebilecek diğer şeylerden korur. Birçok kullanıcı korsan veya ücretsiz antivirüs yazılımını Web’den indirme hatasını yapar ancak koruma söz konusu olduğunda hiçbir faydası yoktur. Büyük çatlak antivirüs yazılımının çevrimiçi olarak mevcut olduğu bir virüs ile bildirildi. Bu yüzden bir antivirüs kurarken lisanslı bir kopyasını satın aldığınızdan emin olun. Bilgisayarınızı korumak için Norton, Bit Defender ve Quick Heal antivirüsüne göz atmanızı öneririz, çünkü bunlar orada bulunan en güvenilir ve popüler antivirüs yazılımlarıdır.