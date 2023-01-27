XCOEX – Kripto Yatırımınız İçin Güvenilir Bir Saklama Cüzdanı

Kripto tüccarları genellikle saklama dışı cüzdanların güvenliği ile merkezi borsaların rahatlığı arasında seçim yapma ikilemiyle karşı karşıya kalır. İlki, kriptonuzun tek sahibi olmanızı sağlarken, kişisel velayet genellikle paranızı kaybetme riski taşır. Bir saklama cüzdanı ve XCOEX gibi merkezi bir borsa ile tüccarlar her iki dünyanın da en iyisinin tadını çıkarabilir. Platformun kripto yatırımınız için neden güvenilir bir saklama çözümü olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin:

Saklama cüzdanı nedir?

Saklama cüzdanları, üçüncü taraf şirketler tarafından barındırılır ve kullanıcıların kripto para birimlerini saklamasına, yönetmesine ve ticaretine olanak tanırlar. Bu cüzdanlar, saklama amacı olmayan cüzdanlarla aynı düzeyde güvenlik sunar, ancak özel anahtarlarını yönetmek zorunda kalmama gibi ek bir rahatlık sunar.

Öte yandan, merkezi borsalar, kripto para birimlerinin alım-satımını kolaylaştıran platformlardır. Bu borsalar, marj ticareti, zararı durdurma emirleri ve daha fazlası gibi bir dizi ticaret aracı ve özelliği sunar. Şaşırtıcı bir şekilde XCOEX, Binance, Coinbase ve Kraken gibi popüler borsalarda görebileceğiniz birçok özellik sunuyor. Ancak bir saklama cüzdanı, bu tür ticaret araçlarını tek bir yerde nasıl entegre edebilir?

XCOEX, en iyi saklama cüzdanı özelliklerinden nasıl yararlanır?

XCOEX, saklama cüzdanının güvenliğini merkezi bir borsanın rahatlığıyla birleştiren mükemmel bir platform örneğidir. Platform, kullanıcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini satın almalarına, satmalarına ve takas etmelerine olanak tanıyan bir masaüstü ve mobil uygulama sunar. Uygulama ayrıca anında satın alma, kaldıraçlı ticaret ve bulut madenciliği gibi bir dizi özellik sunar.

Mobil uygulama

XCOEX kullanmanın en önemli avantajlarından biri, kripto portföyünüze dünyanın her yerinden erişme kolaylığıdır. Platform, Android ve iOS cihazlarla uyumlu bir mobil uygulama sunar. Bu, güvenlik konusunda endişelenmenize gerek kalmadan kripto varlıklarınızı hareket halindeyken yönetebileceğiniz ve ticaret yapabileceğiniz anlamına gelir.

Ayrıca, kripto portföyünüzü yönetmek için asla birden fazla uygulama kullanmak zorunda kalmayacaksınız. Bitcoin, Litecoin ve diğer kripto para birimlerini XCOEX’te alıp satabilirsiniz. M-cüzdan uygulamasını indirin ve herhangi bir geleneksel kripto borsasının yerini alacak güvenli özellik koleksiyonundan yararlanın.

Düşük işlem ücretleri

XCOEX kullanmanın bir diğer avantajı da düşük işlem ücretleridir. Kripto alım satımı için yüksek ücretler talep eden diğer birçok borsa ve cüzdanın aksine, XCOEX düşük komisyonlar sunarak onu tacirler için uygun fiyatlı bir seçenek haline getiriyor. Bu, özellikle daha küçük miktarlarda kripto ticareti yapmak isteyenler için faydalıdır.

Sağlam güvenlik

XCOEX, kolaylığı ve düşük ücretlerinin yanı sıra kullanıcılarına üst düzey güvenlik sunar. Platform, tüm kullanıcı hesaplarının ve fonlarının güvende olmasını sağlamak için 2 Faktörlü Kimlik Doğrulama, SSL şifreleme ve çoklu imza işlemlerini kullanır. Bu, kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu bilerek kripto varlıklarını güvenle alıp satabilecekleri ve yönetebilecekleri anlamına gelir.

Güvenlik, XCOEX için en önemli önceliktir. Platform, tüm kullanıcı hesaplarının ve fonlarının güvende olmasını sağlamak için 2 Faktörlü Kimlik Doğrulama, SSL şifreleme, KYC prosedürü ve çoklu imza kullanır. Şirket ayrıca, kullanıcılara ek güvenlik ve gönül rahatlığı sağlayarak AB yasaları uyarınca faaliyet göstermek üzere kayıtlı ve akredite edilmiştir.

Bulut madenciliği hizmeti

Alım satıma ek olarak, XCOEX uygulaması, kullanıcıların kripto portföylerini kolayca saklamasına ve yönetmesine olanak tanır. Hem Android hem de iOS cihazlarla uyumludur, bu da herhangi bir cihazdan kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Uygulama ayrıca kullanıcıların bulut madenciliği hizmeti aracılığıyla Bitcoin madenciliği yapmasına olanak tanır. Bu, kullanıcıların pahalı donanım veya bakıma ihtiyaç duymadan madencilik ekipmanı kiralamalarına ve ödülleri doğrudan mobil cüzdanlarına almalarına olanak tanır.

Hızlı para yatırma ve çekme

XCOEX uygulaması, kullanıcıların banka kartlarını kullanarak USD ve EUR gibi fiat para birimlerini kolayca yatırmasına ve çekmesine olanak tanır. Daha sonra hızlı satın alma düğmelerinden birinde kripto alıp satabilirler veya özel bir miktar seçebilirler. Daha gelişmiş tüccarlar, alım satımlarını daha da büyük kazançlar için kullanabilirler. Platform ayrıca düşük komisyonlar sunarak kullanıcıların yüksek ücretler olmadan işlem yapmasına olanak tanır.

Para yatırın ve XCOEX ile işlem yapmaya başlayın

Genel olarak, XCOEX gibi merkezi bir platform, kripto ticareti yapmak ve tutmak için çok yönlü, kullanıcı dostu bir çözüm sunar. Güvenlik sağlarken, saklama cüzdanı özellikleri ve faydaları ile beklentilerinizi aşacaktır. Mobil cüzdan uygulaması, geleneksel bir kripto borsasında bulacağınız her şeyi entegre ederek, kullanıcıların portföylerini yönetmesini kolay ve rahat hale getirir.

XCOEX, sorunsuz para yatırma prosedürü ve düşük işlem ücretleri sayesinde kripto tüccarları için güvenilir ve güvenilir bir platformdur. Nihayetinde, üst düzey güvenlik ve çok çeşitli özellikler, XCOEX’i kripto varlıklarını alıp satmak isteyen yatırımcılar için en iyi seçenek haline getiriyor.